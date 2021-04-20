Суперлига - это модель алчности

"План некоторых из самых известных клубов мира призван рефинансировать и в дальнейшем оптимизировать "золотую жилу" футбола. Но он также может стать средством давления", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Для некоторых сверхбогатых людей этого мира футбол - это как сказка. Все, что тебе нужно сделать, это сказать скатерти-самобранке: "Попить, поесть!" - и ешь, пей, чего душа пожелает. Именно этот принцип заложен в основу идеи Суперлиги лучших клубов Европы, за которой стоят испанский девелопер Флорентино Перес из "Реала", американский миллиардер Джоэл Глейзер из "Манчестер Юнайтед" и промышленник FIAT Андреа Аньелли из "Ювентуса" в Турине. Проект стоимостью пять миллиардов евро финансируется американским банком JP Morgan", - говорится в статье.

"Эта блистательная компания придумала революцию сверху, которая хочет перенести американские реалии в профессиональные спортивные лиги Европы. 15 из 20 клубов должны навсегда войти в новую Суперлигу, и принцип соревнования с повышением и понижением ранга не будет распространяться на эту касту. Это модель алчности, навязываемая старой системе", - указывает журналист Ханс-Юрген Якобс.

"Манящему зову денег уже последовали шесть английских клубов, включая "Ливерпуль", три испанских клуба, включая "Барселону", и три из Италии, включая "Милан". В конце концов, каждый из участников-учредителей Суперлиги должен будет получить 215 млн евро плюс по 100 млн евро стартовых денег. Для сравнения: тот, кто выиграет в сегодняшней Лиге чемпионов Европы, разбогатеет "всего лишь" на 130 млн евро", - пишет издание.

Такая гиперкоммерциализация "еще больше отдалит футбол от болельщиков. Им постоянно будут продавать якобы захватывающие дух игры одних и тех же команд, даже если такие клубы, как "Арсенал", живут лишь за счет своего доброго имени. Уже сегодня многие болельщики перебираются в более низкие лиги, где могут предаваться своей страсти, "футбольной романтике", - отмечает издание.

"Национальные и международные футбольные ассоциации, а также политики подвергли резкой критике идею Переса и Ко со "скатертью-самобранкой". Но они сами были замечены в злоупотреблениях в многомиллиардной игре с мячом, например, в бессмысленных соревнованиях вроде Лиги наций, единственная цель которой - выжать еще больше денег из продажи прав на трансляции, а также из рекламного и спонсорского бизнеса".

"Возможно также, что восстание футбольных капиталистов является лишь средством оказания давления, нацеленного на то, чтобы при будущем распределении доходов от Лиги чемпионов добиться большего для таких топ-клубов, как мадридский "Реал". Одно можно сказать наверняка: неравенство между "верхом" и "низом" в футболе продолжит расти", - заключает Handelsblatt.