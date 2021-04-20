"Первая стратегическая неудача Путина"

"Эрдоган поддерживает любимицу Запада Украину, тем самым беря на себя роль добряка в глазах новой администрации США. Соответственно, России он предоставляет возможность играть роль злодея", - пишет Рено Жирар, геополитолог, преподаватель Парижского института политических исследований, эксперт по международной политике, обозреватель Le Figaro.

"С августа 2016 года на своем южном фланге Путин сумел наладить со своим авторитарным коллегой, неоосманским султаном, антизападное партнерство, закрепленное поставкой турецкой армии самых лучших российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Россия и Турция стали двумя демократурами, решившими вместе игнорировать выданные против них предписания Запада в отношении прав человека. Они разделили Ливию на две зоны влияния: Триполитания для Турции и Киренаика для России. Вместе с Ираном они выстроили ось Астаны, чтобы вместе решить сирийский вопрос. Понимая, что президент Турции ведет антикурдскую националистическую игру, Путин позволил ему разместить свою армию в курдских кантонах на севере Сирии. Когда по указу Эрдогана собор Святой Софии был переведен из статуса музея в статус мечети, хозяин Кремля хранил молчание, хотя в глубине души он считает, что Святая Русь исторически олицетворяет Третий Рим", - говорится в статье.

"Но внезапно Путина подвел его друг Эрдоган. 10 апреля 2021 года всемогущий президент Турции действительно тепло принял в Стамбуле нынешнего злейшего врага Путина президента Украины Зеленского и согласился продать ему новые беспилотники Bayraktar TB2 (которые показали свою эффективность против армян Нагорного Карабаха осенью 2020 года и против русских наемников из группы "Вагнер" весной 2020 года в Ливии). Обе страны даже решили, что теперь они будут строить беспилотники вместе (вспомним, что знаменитые самолеты "Антонов" советских времен строились в Киеве)", - указывает Жирар.

"По случаю этого турецко-украинского саммита неоосманский султан осудил "оккупацию" Крыма Россией с 2014 года. (...) Эрдоган стремится расширить свою власть на Черном море, и он предпочел бы Крым, управляемый слабой Украиной, а не могущественной Россией. Товарищи по авторитаризму не дарят друг другу подарков...", - отмечает автор публикации.

"Эрдоган играет очень хорошо, поскольку он одним выстрелом убивает двух зайцев. Он показывает миру свою независимость и силу своей военной промышленности; он примиряется с НАТО и сближается с США. Президент Турции знает, что его и без того сильно ослабленная экономика, не может позволить себе санкции Министерства финансов США", - анализирует эксперт.

"Американские санкции Эрдоган оставляет своему бывшему другу Путину. 15 апреля 2021 года Джо Байден подписал распоряжение, запрещающее американским финансовым организациям с 14 июня напрямую в России покупать новые российские долговые обязательства, выпущенные Минфином РФ, ЦБ или Фондом национального благосостояния", - говорится далее.

"(...) Эрдоган оказывает военную поддержку любимице Запада Украине, тем самым беря на себя роль добряка в глазах новой администрации США. Соответственно, России он предоставляет возможность играть роль злодея, преследующего оппозиционера Навального и оказавшегося под ударом новых доказательств, инкриминирующих ему взрыв чешского склада боеприпасов в 2014 году (совершенный теми же двумя агентами ГРУ, которые четыре года спустя отправятся в Солсбери, чтобы отравить "предателя" Скрипаля "Новичком"). Русские подозревали, что этот склад поставлял боеприпасы для украинской армии", - рассуждает автор.

"Как Россия отомстит за "предательство" Эрдогана? Чтобы смыть оскорбление, будет недостаточно просто перестать посылать к нему туристов. Возобновит ли она свою поддержку неокоммунистов-курдов из РПК? И параллельно с этим присоединится ли она к оси Израиль-Греция-Кипр, которая борется против морской экспансии Турции в восточном Средиземноморье?", - задумывается автор статьи.

"(...) Глубоко укоренившееся в истории и географии старое российско-турецкое стратегическое соперничество возобновилось. И это еще не конец", - резюмирует Рено Жирар.