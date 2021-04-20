Наемники Вагнера сеют страх в ЦАР

"Российские ополченцы, предположительно приехавшие для того, чтобы поддержать центральноафриканскую армию, множат число бесчинств и действуют в нарушение прав человека и в непонятных для них окружающих условиях", - пишет Liberation.

"В крайне циничном видео показана одна из "лекций" Фиделя Гуанджика, одного из ближайших воинственных советников президента Центральноафриканской Республики Фостена-Аршанжа Туадеры. У приближенного главы государства появилась привычка делиться своими "размышлениями" в прямом эфире в Facebook, - повествует издание. - 15 марта он выпалил: "Русские не перестанут приезжать. Пусть даже они попросят наши бриллианты, мы им дадим. Пусть попросят уран, мы им его дадим. Древесину - мы им дадим. Даже если они попросят переспать с нашими женами, мы дадим и это".

"Что это, провокация или способ взять на себя ответственность за преступления, о которых ходят слухи в Банги? С 2018 года, после отхода ЦАР от традиционного французского партнера, российская частная военная компания "Вагнер", руководимая близким другом Путина Евгением Пригожиным, взяла под свой контроль энергетические сети, в частности, через советника президента ЦАР по национальной безопасности Валерия Захарова", - говорится в статье.

"(...) В период с декабря по январь нападения повстанческой "Коалиции патриотов за перемены" (КПК), альянса шести вооруженных группировок вокруг бывшего президента Франсуа Бозизе, сорвали избирательный процесс и угрожали столице Банги. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА), руандийские силы (в частности, ответственные за оборону Банги) и российские наемники отразили атаку. С тех пор разделенные повстанцы отступили дальше на север", - пишет Libération.

"Согласно официальной версии, центральноафриканская армия, все еще находящаяся в процессе восстановления, намеревается отвоевать территорию, утраченную за долгие годы. Группы Вагнера вроде бы не существует. 535 россиян, находящихся в Центральноафриканской Республике, являются лишь инструкторами, присутствующими в качестве поддержки. Фактически, тысяча наемников, присутствие которых скрывается за подставными компаниями, возглавляют контрнаступление, отводя Вооруженным силам ЦАР (FACA) роль вспомогательных войск. Наемники из группы Вагнера организовали масштабный воздушный мост по перевозке оружия за счет центральноафриканского государства, нарушив эмбарго, введенное Советом Безопасности ООН", - отмечается в статье.

"Слово "русские" является почти оскорбительным. Многие из них приехали с Ближнего Востока и высадились в незнакомой для них среде. (...) Недавний доклад целевой группы ООН, которой поручено наблюдение за вооруженными ополченцами, впервые забил тревогу, "осудив серьезные нарушения прав человека". Доклад подтвердил разоблачения Libération о том, что миротворческая миссия МИНУСКА в начале этого года сотрудничала с группой Вагнера", - пишет газета.

"Согласно свидетельствам, собранным Liberation, прибытие группы Вагнера в населенные пункты сопровождалось грабежами. Наемники хватали все подряд, руководствуясь в качестве аргументов низкой заработной платой, плохим материально-техническим обеспечением и безнаказанностью, которой они обладают в связи с их статусом страхования жизни со стороны режима", - сообщает издание.

"Жан-Пьер (имя изменено) до сих пор помнит потрясения, которые произошли в декабре в его деревне, расположенной на юге страны. "Они разбили двери, окна, украли одежду, кухонную утварь, обувь, пенопласт, стулья, кресла. Они все разрушили. Они истребили стада. Когда козочки проходили мимо, они стреляли".

"Установилась оккупация. Русские поселились в административных зданиях на три месяца и превратили село в учебный стрелковый центр. Чтобы выйти в поле, местные жители предпочитали спрашивать разрешения у наемников из группы Вагнера. "Они всех перепутали, им повсюду виделись повстанцы", - объясняет Жан-Пьер. - Нам приходилось вести переговоры с командиром. Мы, бедные мирные жители, оказались перед буйными вооруженными людьми... Мы испытывали чувство страха на подсознательном уровне".

"(...) На территории повстанцев ситуация становится тревожной. По словам очевидцев, вагнеровцы не понимают цели и задачи конфликтов, назревавших десятилетиями. Хуже того, им все равно", - пишет издание. - (...) Вагнеровцы действует по правилу: кочевой пастух из народа фула - значит мятежник. По нашим данным, в городе Бамбари и его окрестностях после рейдов русских не менее двадцати человек пропали без вести. Среди них были вооруженные элементы, а также гражданские лица, которые иногда становились объектами корыстных доносов".

(...) "А еще имеют место изнасилования. Сексуальное насилие в отношении женщин было бичом ЦАР на протяжении двадцати лет. С каждым увеличением интенсивности конфликта росло количество изнасилований как со стороны сражающихся, так и со стороны родственников", - говорится в статье. - (...) Истинные масштабы трудно определить, но группа Вагнера также стала частью этой волны. Однажды в феврале вечером Симона спешила домой после занятий. Приближался шестичасовой комендантский час, стемнело, улицы опустели. Рядом с ней остановился автомобиль вагнеровцев. Один из них немного говорил по-французски. "Они предложили сесть к ним в машину, я подумала, что они хотели отвезти меня домой".

"Ученицу выпускного класса школы привели в какой-то дом. Она спустилась в комнату, где из мебели была лишь небольшая походная кровать. "Через час они пришли и стали грубо со мной обращаться. Они мучили меня, это продолжалось всю ночь". Пятеро мужчин насиловали ее по очереди. Ранним утром после бессонной ночи ее отпустили в центре города, дав ей купюру в 10 тыс. франков и приказав ей молчать. Симона истекала кровью несколько дней", - утверждает издание.

(...) "В целом, жертвам изнасилования в ЦАР всегда нужно время, чтобы заявить о себе, - считает один член "Рабочей группы гражданского общества по кризису в ЦАР". - В этой стране они очень часто живут среди своих мучителей".

"Все боятся русских, - утверждает другой член "Рабочей группы гражданского общества", который хотел сохранить анонимность из-за получаемых много лет угроз смерти. - Даже если бы комиссары, командиры, судьи захотели, они ничего не могут сделать".

(...) "МИНУСКА по-прежнему боится действий со стороны одного из постоянных членов Совбеза ООН. Специальный представитель генерального секретаря ООН в ЦАР Манкер Ндиайе на данный момент удовлетворился обещанием "провести расследование утверждений о злоупотреблениях", - указывает автор статьи.

(...) "Остаются два вопроса: в какой степени "метод Вагнера" может повлиять на действия правительства, которое все еще держат на вытянутой руке международные доноры во главе с Евросоюзом и МВФ? И, прежде всего, будет ли население, изнуренное двумя десятилетиями гражданской войны, мириться с такими действиями в крайне гипотетической надежде, что они положат конец господству вооруженных групп?" - задумывается он.

"31 марта во время церемонии инаугурации Фостена-АршанжаТуадеры зал, где присутствовали преданные России почетные лица, встретил овациями российского посла, - пишет издание.- Симона, стоявшая позади учеников своего класса, после долгого молчания задалась вопросом: "Я думала, что русские пришли нам на помощь, ради нашей безопасности. Но они пришли, чтобы так с нами поступать. Я не понимаю."