Высокие ставки: популярность Путина падает, и поэтому он, по-видимому, хочет снова сделать ставку на военную авантюру - против Украины

"Владимир Путин разместил на границе с Украиной войска такой силы, которая позволила бы совершить вторжение. До сих пор он дешево отделывался после своих гибридных оккупаций в постсоветском пространстве. Вопрос в том, удастся ли ему это сделать и в этот раз", - пишет на страницах швейцарского издания Андреас Умланд, главный эксперт Украинского института будущего и научный сотрудник Шведского института международных отношений.

"Решения Владимира Путина о военном расширении территории России были рациональными с точки зрения силовой политики как в случае с Грузией в 2008 году, так и в случае с Украиной в 2014 году. Таким будет и третье решение, которое может быть принято в ближайшие недели и месяцы. В 2008 году после фактической оккупации Россией Южной Осетии и Абхазии никаких санкций Запада не последовало. (...) По-настоящему болезненных санкций ЕС в ответ на авантюры Москвы на постсоветском пространстве - как показывает опыт различных войн России в Восточной Европе и на Кавказе за последние тридцать лет - никогда не было и, вероятно, никогда не будет", - указывает автор статьи.

"Для России экономические издержки агрессивной эскалации в Грузии и на Украине в 2008 и 2014 годах были столь же низкими, сколь высокой была краткосрочная внутриполитическая выгода для путинского режима. (...) Популярность нынешнего правящего класса России падает на протяжении нескольких месяцев из-за обширных гуманитарных, социальных и экономических последствий коронакризиса, приукрашиваемых официальной российской статистикой , а также постепенного превращения Алексея Навального в политического мученика".

"На этом фоне и в преддверии предстоящих в сентябре 2021 года выборов в Госдуму относительная внутриполитическая выгода от очередной внешнеполитической авантюры также возросла, - отмечает Умланд . - Поэтому сегодняшняя напряженность между Россией и Западом, а также Украиной, скорее всего, будет сохраняться или усиливаться, по крайней мере, до российских парламентских выборов в сентябре. В худшем случае текущий тлеющий конфликт между Россией и Украиной может превратиться в классическую, а значит открытую межгосударственную войну".

"Российская война против Украины, которая уже не будет тайной, как это было раньше, дала бы Кремлю свободу в использовании различных разрушительных боевых систем. (...) Если начнется традиционная, а не просто опосредованная война России против Украины, то следует опасаться, что против Украины будут активизированы российские военно-воздушные силы и, возможно, даже ракетные войска. Москва, скорее всего, не стала бы применять оружие массового уничтожения на Украине. Однако уже использование Россией бомбардировщиков, тяжелой артиллерии, ракет малой дальности и крылатых ракет с обычными боеголовками может повлечь за собой огромные, даже катастрофические последствия для Украины", - говорится в статье.

"Целью новой российской экспансии на Украине могло бы, например, стать завоевание Северо-Крымского канала в южной материковой части Украины для обеспечения снабжения Крыма пресной водой из украинского Днепра. Такой рост международной напряженности, а также захват новых территорий на юге Украины были бы привлекательны для Кремля с точки зрения предвыборной тактики и силовой стратегии", - полагает эксперт.

"Даже если Кремль в конечном итоге решит не вести большую войну на Украине, следующие несколько месяцев, скорее всего, будут напряженными. Украина, как представляется сейчас, в любом случае выйдет из текущей эскалации с более или менее значительными потерями. ЕС, вероятно, в очередной раз будет вооружаться риторикой в этом конфликте, но на практике оставаться пассивным во внешнеполитических и экономических решениях до тех пор, пока Россия снова не будет массово убивать граждан ЕС. Поэтому, в сущности, то, насколько далеко Путин и его сообщники зайдут на Украине, будет зависеть от США и Великобритании", - заключает Умланд.