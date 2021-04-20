"Нельзя просто так смотреть, как мучают и убивают человека"

Журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Оливер Бильгер побеседовал с руководителем штаба Навального в Екатеринбурге Алексеем Гресько.

"Я не верю официальным заявлениям о его состоянии. Только личные врачи Навального могут предоставить независимую информацию - но их к нему не допускают. То, что его перевели [в больницу для осужденных], это всего лишь предлог для того, чтобы не пускать к нему его врачей", - заявил Гресько.

"Так называемая тюремная больница - это страшное место, мы знаем это от бывших заключенных, которые там побывали. Это место, где мучают людей", - добавил он.

"Его состояние очень серьезное. Раньше мы в команде никогда не осмеливались говорить о возможности его смерти. Теперь мы открыто говорим о том, что он может умереть. Опасность для его жизни была абстрактной, но после его отравления летом мы знаем, что эта опасность весьма реальна. До этого мы думали: Навальный - самый известный оппозиционер в стране, Путин не может просто так его убить. Теперь мы видим, что это все-таки происходит. Все призывы из политики, культуры и общества игнорируются Путиным", - указал собеседник издания.

"У нас, активистов, уже давно нет идеализированных представлений. Мы давно знаем, что он преступник. Теперь это ясно всем - весь мир может это увидеть. Единственный метод, который понимает Путин, это сила. Ответ ему должен иметь финансовые последствия: счета сторонников Путина должны быть заморожены. Это единственный язык, который понимает он и его доверенные лица", - считает Гресько.

"Люди, которые все еще находятся под влиянием пропаганды, должны открыть глаза и увидеть, что на самом деле происходит в их стране", - прокомментировал он предстоящий митинг.

По мнению активиста, возвращение Навального в Россию не было ошибкой. "Он не мог поступить иначе. Навальный хочет пробудить народ России, всех тех, кто раньше не интересовался политикой. Ради этого сейчас он даже ставит на карту свою жизнь", - указал Гресько.

Говоря о возможной реакции властей на запланированный митинг, оппозиционер сказал: "Они изо всех сил будут противодействовать нашим акциям. Но мы знаем, что реакция полиции зависит от количества участников: чем больше людей выйдет на улицы, тем разумнее будет действовать полиция. Мы говорим всем активистам и участникам: если сейчас мы испугаемся, то потом будет еще хуже для всех. На кону свобода. Неважно, что вы думаете о Навальном: на карту поставлены гуманитарные ценности современного общества. Даже будучи противником Навального, нельзя просто так смотреть, как мучают и убивают человека".