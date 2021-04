20 апреля 2021 г. Дженнифер Малони | The Wall Street Journal США обдумывают сокращение никотина в сигаретах до уровня, не вызывающего зависимости "Администрация Байдена рассматривает возможность потребовать от табачных компаний снизить содержание никотина во всех сигаретах, продаваемых в США, до уровня, при котором они больше не вызывают привыкания, сообщили люди, знакомые с этим вопросом", - передает The Wall Street Journal. "Представители администрации обдумывают этот шаг по мере приближения крайнего срока для объявления намерений администрации по другому вопросу о табаке: запретить ли сигареты с ментолом, - говорится в статье. - FDA, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, должно ответить в суде до 29 апреля на петицию граждан о запрете ментоловых сигарет, сообщив, намерено ли управление проводить такую политику. Администрация Байдена взвешивает, следует ли ей продвигать запрет на ментол или сокращение содержания никотина во всех сигаретах - или и то, и другое, сообщил и источники, знакомые с этим вопросом". (...) "Рассматриваемая политика снижения содержания никотина позволит снизить его в сигаретах до уровней, не вызывающих привыкания или вызывающих привыкание минимально, с целью подтолкнуть миллионы курильщиков либо к тому, чтобы бросить курить, либо переключиться на менее вредные альтернативы, такие как никотиновые жевательные резинки, леденцы или электронные сигареты. Между тем запрет на ментол будет направлен на то, чтобы ограничить начало курения среди молодых людей, многие из которых начинают с ментоловых сигарет. На реализацию обеих шагов потребуются годы и, вероятно, возникнут юридические проблемы", - указывает издание. "Скотт Готтлиб, комиссар FDA при администрации Трампа, добивался как запрета на ментол, так и сокращения никотина в сигаретах в рамках более широкой табачной политики, которую он предложил в 2017 году. Но после того, как он покинул агентство в 2019 году, оба плана были отложены", - напоминает газета. "Новая Зеландия на прошлой неделе предложила резко снизить уровень никотина в сигаретах и повысить разрешенный возраст для курения в рамках более широкой политики, направленной на прекращение курения". "По данным FDA, никотин сам по себе не вызывает рак, болезни сердца или легких. Но он делает людей зависимыми от сигарет, что связывают с 480 тыс. смертей в США ежегодно", - констатирует WSJ. (...) "Исследование, финансируемое FDA и Национальным институтом здоровья, показало, что, когда никотин был практически исключен из сигарет, курильщики с большей вероятностью бросали курить или искали никотиновый продукт среди менее вредных альтернатив (...) по сравнению с курильщиками, которые продолжали употреблять сигареты с нормальным уровнем никотина", - говорится в статье. "Снижение содержания никотина в сигаретах является предметом обсуждения в FDA с 1990-х годов. Это можно сделать разными способами, например, генетически модифицировать растения табака или удалить никотин из табачных листьев в процессе производства. В 2009 году Закон о контроле за оборотом табачной продукции уполномочил FDA санкционировать такое изменение, установив, что политика должна основываться на научных данных. Запрет на ментол в сигаретах также находится на рассмотрении FDA в течение многих лет". (...) "В 2013 году FDA пришло к выводу, что от ментола сложнее отказаться и, вероятно, ментоловые сигареты представляют больший риск для здоровья, чем обычные", - говорится в публикации. (...) В написании статьи приняли участие Стефани Армор и Эндрю Рестуччиа Источник: The Wall Street Journal