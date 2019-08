20 августа 2019 г. Шира Федер и Трейси Коннор | The Daily Beast Ученые связали употребление фторированной воды во время беременности с более низким IQ ребенка "В понедельник во влиятельном медицинском журнале было опубликовано исследование, которое связывает потребление фтора во время беременности с более низким IQ у детей: это открытие может подорвать делавшиеся десятилетиями рекомендации в сфере общественного здравоохранения, разжечь теории заговоров и взволновать будущих мам", - пишет The Daily Beast, рассказывая о публикации в авторитетном издании JAMA Pediatrics. "От этого исследования ожидали, что оно вызовет массу противоречий, поэтому JAMA Pediatrics сопроводило исследование редакторским комментарием, в котором говорится, что решение опубликовать его было непростым и оно подверглось "дополнительной проверке", - говорится в статье. "Это единственный редакторский комментарий, который я когда-либо писал, - признался The Daily Beast Дмитрий Кристакис, главный редактор JAMA Pediatrics и врач-педиатр. - Редакция журнала беспокоилась по поводу того, как это будет воспринято общественностью и каковы будут последствия для общественного здравоохранения". "Около трех четвертей населения Соединенных Штатов пьют фторированную водопроводную воду, которую Центры США по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) объявили одним из 10 величайших достижений общественного здравоохранения в XX веке, поскольку она значительно сокращает зубной кариес, - поясняет газета. - Несколько предыдущих исследований указывали на то, что воздействие фтора во время внутриутробного периода может повлиять на развитие нервной системы, но многие эксперты считают, что эти исследования не соответствуют стандартам". "Новое исследование, проверенное ведущим медицинским издательством в США, считается более строгим, хотя некоторые эксперты сочли и его неубедительным, заявив, что результаты являются статистически пограничными, и методология является ошибочной", - отмечается в публикации. "Когда мы начинали исследования в этой области, нам говорили, что фтор безопасен и эффективен во время беременности, - отметила соавтор исследования Кристина Тилл из Йоркского университета в Торонто. - Но когда мы стали искать доказательства того, что он безопасен, мы не нашли никаких исследований, проведенных на беременных женщинах". "Исследователи набрали 512 беременных женщин из шести канадских городов и измерили влияние на них фтора несколькими способами: проанализировали количество фтора в их моче; оценили, сколько воды из-под крана и сколько чая они пили; зафиксировали концентрацию фтора в питьевой воде в месте их проживания, - пишет The Daily Beast. - Затем, когда детям этих женщин было 3 или 4 года, исследователи попросили их выполнить тесты на IQ (...)". "Мы увидели связь между пренатальным воздействием фтора и более низкими показателями IQ у детей", - подчеркивает автор исследования Ривки Грин. "В частности, они обнаружили, что увеличение концентрации фтора в моче на 1 мг на литр было связано с уменьшением IQ на 4,5 балла у мальчиков, а у девочек этого отмечено не было. Если выразить это другими словами, у мальчиков матерей, имевших наибольшее содержание фтора в моче, IQ был примерно на 3 балла ниже, чем у мальчиков матерей с наименьшим содержанием фтора", - говорится в статье. "(...) Когда исследователи замеряли воздействие фтора, изучая потребление жидкости женщинами, они обнаружили более низкие показатели IQ как у мальчиков, так и у девочек. Увеличение потребление фтора на 1 мг в день было связано с понижением показателей IQ на 3,7 балла у обоих полов", - подчеркивает газета. "Хотя медицинские организации не советуют беременным женщинам избегать фторированной воды - а в рамках исследования не рассматривались последствия использования фтора после рождения - Грин считает, что полученные результаты достаточно значительны, чтобы стать обоснованием для пересмотра действий. "Мы рекомендуем снизить потребление фтора во время беременности", - заявила она. "(..) Результаты исследования вызвали удивление у редакторов JAMA, которым на протяжении всего медицинского обучения твердили, что фторирование абсолютно безопасно и что противники этого - мракобесы, полагающиеся на лженауку. (...) Когда в 50-х годах в США получило широкое распространено фторирование воды, некоторые утверждали, что это - советский заговор с целью физически и умственно ослабить американцев. Крайне правое Общество Джона Бёрча, среди прочих, обвиняло правительство США в использовании фтора для содействия социализму - эта теория заговора была высмеяна в знаменитом фильме Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав" в 1964 году". "Некоторые современные сторонники теорий заговоров утверждают, что фторированная вода является формой контроля сознания, в то время как другие ложно связывают ее с Адольфом Гитлером. Некоторые настаивают, что имеет место корпоративный заговор: они уверены, что стоматологическая промышленность или пищевые компании фторируют воду в своих собственных целях", - говорится в статье. "Другие по-прежнему утверждают, что фторированная вода вызывает различные болезни, от дисфункции щитовидной железы до рака. (...) Аргументы о том, что правительство пичкает людей лекарствами против их воли, оказали влияние. В последние пять лет десятки городов США проголосовали за удаление фтора из их питьевой воды, к большому разочарованию федеральных чиновников, которые говорят, что эта критика ни на чем не основана". "По данным CDC, многочисленные исследования демонстрируют, что фторированная вода уменьшает кариес на 25% у детей и взрослых, содействует в развитии крепких постоянных зубы у маленьких детей и защищает зубную эмаль у взрослых. Совершенно очевидно, что настроенные против фтора активисты (...) ухватятся за результаты нового исследования как за доказательство того, что они были правы с самого начала. Полученные данные также представляют собой дилемму для медицинских работников и их беременных пациенток", - подчеркивает The Daily Beast. - (...) CDC отказались обсуждать исследование, заявив, что не комментируют сторонние исследования. Американская академия педиатрии заявила, что с нетерпением ожидает будущих исследований, "чтобы увидеть, продемонстрируют ли они те же результаты или предоставят более убедительные доказательства". Американский колледж акушеров-гинекологов, который рекомендует беременным женщинам использовать фторированную зубную пасту и ополаскиватели для полости рта в данный момент не спешит вносить никаких изменений". "Мы не изменим наши руководящие принципы без проведения нашего тщательного процесса клинической проверки", - заявила пресс-секретарь колледжа Кейт Коннорс. "(...) Линда Мюррей, старший вице-президент BabyCenter, онлайн-центра по вопросам беременности, отметила, что опасения по поводу фтора присоединяются к и без того длинному списку зон потенциальной опасности для будущих мам. "Сейчас тревожное время для женщин. Все беременные женщины хотят сделать все возможное, чтобы иметь здорового ребенка, и они сверхосведомлены", - говорит она. Беременным женщинам уже рекомендовано избегать слишком много кофе, сырых суши, рыбы с высоким содержанием ртути, мясных деликатесов, алкоголя. Но вода - это отдельная тема. "Вполне можно прожить без роллов "Калифорния, но это - базовая вещь, и мы говорим беременным, чтобы они пили достаточное количество воды", - отмечает Мюррей. Как пишет газета, "(...) авторы исследования указали на ряд ограничений, наиболее значительным из которых является то, что они не оценивали, какое количество фтора потребляли дети после рождения". "Доктор Стюарт Ритчи, невролог из Королевского колледжа в Лондоне, назвал результаты исследования "довольно слабыми". "Они могут быть интересны в рамках более широкого набора исследований по этому вопросу, но сами по себе они не должны иметь решающее значение в вопросе о безопасности фтора", - указал он. "Тем не менее, в аналитическом материале, который сопровождал публикацию исследования, профессор Гарвардского университета Дэвид Беллингер отметил, что хотя необходимы "высококачественные эпидемиологические исследования", "гипотезу о том, что фтор является токсичным веществом для развития нервной системы, теперь необходимо рассмотреть серьезно". "Подобные исследования требуют времени, что не слишком помогает миллионам будущих родителей, которые, возможно, ищут рекомендации прямо сейчас. "Вопрос, который нужно задать каждому педиатру, ученому и эпидемиологу, заключается в том, что они собираются сказать беременным женщинам", - отметил Кристакис, который говорит, что он посоветует своим беременным друзьям и членам семьи избегать фторированной воды. "Мы не можем велеть им ждать годами другого исследования. Они должны решить, что сказать своим пациентам сейчас", - подчеркивает он. Источник: The Daily Beast