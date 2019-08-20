Михаил Ходорковский, узник Путина

"Молодой нефтяной магнат стал самым богатым олигархом России. Его амбиции нарушили планы Кремля и он провел десять лет за решеткой", - пишет журналист Фабрис Ноде-Ланглуа на станицах Le Figaro .

"(...) В элитном районе Лондона Мэрилебон находится офис фонда Михаила Ходорковского "Открытая Россия". Здесь живет в изгнании павший нефтяной магнат. "У меня был выбор - забыть свою страну и ассимилироваться, - говорит Ходорковский языком Пушкина. - Или жить здесь, но оставить свою душу в России". Михаил Ходорковский выбрал второй путь. Довольно болезненный. "Я не слишком много думаю о прошлом. Что случилось, то случилось, - добавляет он с фатализмом, достойным Достоевского, - зато я приобрел опыт". И какой опыт! Множество свидетельств показывают, что в тюрьме бывший олигарх облекся подлинной мудростью и вниманием к чужим новостям. "Раньше моей мотивацией было зарабатывание денег", - признается он. Мотивацией и талантом", - пишет журналист.

"(...) В ельцинские годы дикого капитализма банк Ходорковского ["Менатеп"] отвечал за приватизацию нефтяной компании ЮКОС. (...) Это впечатляющее приобретение продвинуло 32-летнего "МБХ" в клуб олигархов, разбогатевших за счет распродажи государственных компаний, - говорится в статье. (...) Двадцать лет спустя, в своем лондонском офисе, он скромно объясняет: "законы были настолько противоречивы, что для того, чтобы соблюсти один из них, надо было неизбежно нарушить другой".

"(...) Все изменилось 19 февраля 2003 года. Олигарха вместе с его партнерами вызвали в Кремль. Глава ЮКОСа сделал доклад о коррупции. Видимо, он зашел слишком далеко", - пишет газета.

"(...) Надо сказать, что МБХ не раз переходит опасный предел. Он купил "Сибнефть", нефтяную компанию Абрамовича, представлявшую собой колоссальную частную империю, которая будет стоить 35 млрд долларов на фондовом рынке. Он планировал построить нефтепроводы за пределами государственной монополии, чтобы продавать нефть в США. Хуже того, он сделал акционерами ЮКОСа американские компании Exxon Mobil и Chevron Texaco", - говорится далее. - (...) Наконец, он сказал, что уйдет из ЮКОСа в 2007 году, за год до президентских выборов. Его подозревали в том, что он хочет выставить свою кандидатуру, как человек, который, по словам аналитика Андрея Пионтковского, "за три года сумел сделать то, что построили Рокфеллеры за три поколения".

"Я сказал, что уйду в 45 лет, у меня не было никакой идеи о политической карьере", - утверждает он сегодня. - Я хотел сделать ЮКОС международной компанией и задумался над тем, что у меня нет способностей руководить компанией и что мы найдем лучшего генерального директора". Но это неважно, в глазах Путина МБХ нарушил "волчий пакт": новый царь закрыл глаза на приватизацию 1990-х годов в обмен на обещание олигархов не заниматься политикой", - комментирует Ноде-Ланглуа.

"Летом 2003 года тиски начали сжиматься. Партнеру и другу Ходорковского Платону Лебедеву предъявили обвинение в "мошенничестве в особо крупном размере" по делу, связанному с приватизацией 1994 года", - говорится в публикации. - (...) В Вашингтоне американский политик венгерско-еврейского происхождения Том Лантос, переживший нацистский трудовой лагерь, пытался отговорить Ходорковского от возвращения. "Я сказал ему, что у меня 30% шансов быть арестованным, - говорит "Миха". - В глубине души я думал, что их было 70%, но я не думал, что меня посадят в тюрьму на десять лет".

"(...) Арестовали Ходорковского в субботу, 25 октября 2003 года. (...) Один за другим последовали два бесконечных судебных процесса: за налоговое мошенничество, а затем за отмывание денег и кражу нефти. Одно только чтение первого вердикта на тысячу страниц заняло двенадцать дней, тогда Миха не прислушивался к нему, сидя в клетке обвиняемого и читая компьютерный журнал. Его адвокаты назвали этот судебный процесс пародией на правосудие, а Европейский суд по правам человека назвал его "несправедливым". Ходорковского поддержали и международное сообщество, и интеллигенции его страны, однако миллионы его сограждан его ненавидели. Для них он являлся одним из "кровососов", - указывает автор статьи.

"(...) Олигарх не склонен особо распространяться о своем пребывании в тюрьме. Как ему удалось продержаться? Глубокий вздох. Благодаря его "психологии" и "поддержке извне". Несмотря на нападение с ножом в первый год нахождения в колонии в Краснокаменском, в 5 тыс. км от Москвы, на границе с Китаем, он убежден, что сверху был отдан приказ не трогать его. Что не исключало унижений, таких как постоянные камеры наблюдения или запрет на проведение уроков по математике для своих сокамерников. МБХ устраивал несколько голодовок, пытаясь улучшить положение своих партнеров или сотрудников, находящихся в других местах заключения. Будучи наделенным железной волей, он использовал долгие годы тюрьмы, чтобы взапой читать классиков: таких как Макиавелли, Гоббс, Паскаль, русские богословы... Он был ненасытен", - передает журналист.

"(...) 19 декабря 2013 года Владимир Путин объявил на пресс-конференции, что он помиловал самого неудобного заключенного в стране. Хозяину Кремля хотелось подправить имидж России накануне "своей" Олимпиады в Сочи, в разгар украинского кризиса. Миха на самом деле решил попросить о президентском помиловании, потому что его мать, оказывавшая ему поддержку, сильно заболела. Вопреки заявлениям Кремля, Ходорковский утверждает, что он не признал свою вину", - говорится в статье.

"Из своей камеры "узник Путина" писал, что он не станет мстительным графом Монте-Кристо. В его фонде в Лондоне работает около двадцати человек, он финансирует СМИ, занимающиеся журналистскими расследованиями, и стремится поддерживать кандидатов на следующих муниципальных выборах в 10% городов (...)", - пишет Le Figaro.

"(...) Ходорковский поддерживает оппозиционеров, находясь в Великобритании, стране, в которой умер бывший агент Литвиненко, отравленной полонием (2006 г.), нашли повешенным бывшего олигарха Березовского (2013 г.), а "предателя" Скрипаля отравили (2018 г.), - указывает автор статьи. - Боится ли Михаил Ходорковский подобной участи? Фатальное молчание перед ответом. "Преимущество состоит в том, что если бы был приказ (устранить меня), то он исходил бы напрямую от Путина. Недостатком является то, что тогда будут применены необходимые средства, и от них будет сложно ускользнуть".

"Его тюремщик в конце концов уйдет от власти, - пишет журналист. - Но, вероятно, не в ближайшие пять лет, думает он. "В тюрьме я воспринимал течение времени по-другому. Раньше, когда я был занятым боссом, год - это было много, сегодня, десять лет - это завтра", - говорит Ходорковский.