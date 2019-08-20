В Брегансоне Эммануэль Макрон обращается к России - "европейской стране до глубины души"

"Глава Франции принял своего российского коллегу Владимира Путина в теплой дружественной обстановке. Однако между двумя странами остается немало точек напряженности - от Сирии до Украины", - пишут журналисты Le Monde Оливье Фай и Марк Семо.

"(...) По словам Эммануэля Макрона, приглашая своего гостя в понедельник, 19 августа, в "символическое место на берегу Средиземного моря, где многие деятели русской культуры находили источники вдохновения", от Тургенева до Стравинского, он хочет засвидетельствовать свою теплоту по отношению к "такой великой державе, как Россия". И сделать ей новое признание в любви, менее чем за неделю до открытия саммита "Большой семерки" в Биаррице (департамент Атлантические Пиренеи), откуда исключили хозяина Кремля", - говорится в статье.

"Я знаю, что Россия - европейская страна до глубины души", - настаивал Эммануэль Макрон, который намерен "вернуть ее в европейскую семью". "Мы верим в Европу, которая идет от Лиссабона до Владивостока", - продолжил президент Франции. Именно по этой причине Франция, уверил он, приложила все усилия, чтобы восстановить Россию в Совете Европы. (...) Поэтому споры о "нелиберальной демократии", о которой говорил авторитарный российский президент, в сущности, являются лишь вопросом взаимопонимания: "Когда говорят о либеральности, значения иногда разнятся", - сказал Макрон.

"(...) Я считаю, что на уровне наших обществ двухлетний период - это ничто. Поэтому я считаю, что сегодня необходимо прилагать новые усилия, для того чтобы совместными усилиями строить новую архитектуру европейской безопасности для наших стран", - заявил французский президент, который намерен "изменить направление" франко-российских отношений в "исторический момент" "реорганизации" "международного порядка".

"(...) Очевидное доброе согласие не помешало возникновению неожиданных резкостей,- отмечают журналисты. - Отвечая на вопрос о многочисленных арестах оппозиционеров в его стране во время недавних митингов, Владимир Путин перенаправил прессу к итогам движения "желтых жилетов" во Франции. "Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчётам, погибло 11 человек, 2,5 тыс. - получили ранения, 2 тыс. полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице", - сказал он.

"Необходимо всё-таки делать разницу между тем, что происходит в наших странах", - защищался французский президент. Франция всегда соблюдала не только свою конституцию, но также все те права, которые существуют в рамках Совета Европы". То есть, в отличие от других", - пишет газета.

"Этот обмен мнениями отражает тот факт, что точки напряженности между двумя странами остаются многочисленными, - указывают авторы статьи. - По поводу Сирии Макрон подчеркнул "большую работу, проделанную вместе в течение нескольких месяцев", особенно в гуманитарных вопросах. (...) Однако вынужден был также признать "свою глубокую озабоченность" ситуацией в Идлибе".

"Этот город на северо-западе Сирии является мишенью для почти ежедневных бомбардировок мирных жителей войсками режима Башара Асада и российского союзника, - говорится в статье. "Сегодня население в Идлибе живёт под постоянными бомбардировками, гражданское население, дети погибают. И я считаю, что ситуация довольно экстренная и необходимо сделать так, чтобы режим прекращения огня, который был решён в Сочи, был выполнен до конца", - сказал Макрон. Его невозмутимый российский коллега ответил, что "мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию террористических угроз"...

"Единственный ощутимый прогресс данной встречи может быть достигнут по поводу Украины, - комментируют журналисты. - Минские соглашения, которые в феврале 2015 года положили конец острой фазе боевых действий между Киевом и сепаратистскими повстанцами, поддерживаемыми Россией на Донбассе, остались в основном невыполненными. Но новый президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, полон решимости нарушить заведенный порядок вещей. Эммануэль Макрон призвал "в ближайшие недели" провести саммит в нормандском формате (Франция, Россия, Германия, Украина), подчеркнув, что он может привести к "реальным переменам".

"Владимир Путин, который с холодностью отнесся к Зеленскому после его избрания в апреле, со своей стороны, выразил "осторожный оптимизм" по этому досье и свою готовность его обсудить. Прекращение конфликта на востоке Украины может способствовать возвращению России в лоно "Большой семерки", откуда ее исключили в 2014 года из-за незаконной аннексии Крыма. На последнем пункте Эммануэль Макрон и его партнеры, похоже, пока поставили крест", - резюмирует Le Monde.