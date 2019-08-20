Пробуждение феминизма в Киргизии

"В последние годы новое поколение заставляет прислушаться к своему голосу с тем, чтобы заявить о своих правах и изменить менталитет в стране, где широко распространены случаи насилия и пренебрежительного отношения к женщинам", - пишет Slate.fr.

"(...) Как и в большинстве бывших советских республик, в законодательстве Киргизии закреплено гендерное равенство. Тем не менее, это понятие остается теоретическим: женщинам по-прежнему часто отводится роль лишь в домашней сфере, и почти каждая четвертая киргизка в течение жизни подвергалась физическому, психологическому или сексуальному насилию, согласно опросу, организованному правительством в 2012 году. Мужчины очень редко осуждаются по делам такого рода", - говорится в статье.

"Эльзат Казакбаева родом из деревни в Иссык-Кульской области на северо-востоке страны, ее изнасиловал ее двоюродный брат, когда ей было 14 лет. Пять лет спустя, когда она только начинала восстанавливать свою жизнь в столице страны, Бишкеке, молодую женщину похитил друг ее дяди, который хотел на ней жениться. Когда она возвращалась с работы, около двадцати человек ждали ее на улице, стоя перед машинами. "Они поймали меня. Я кричала. Они никак не могли усадить меня в машину, поэтому один из них ударил меня в живот. Я склонилась, и они втолкнули меня внутрь", - рассказывает молодая женщина.

"(...) После долгих часов езды на машине Эльзат привезли в деревню ее агрессора. Как это часто бывает в таких ситуациях, его родственники пытались убедить молодую женщину согласиться на этот брак, - говорится в статье."Одна женщина сказала мне: "Ты думаешь, мы не знаем твою историю? Мы знаем, что тебя изнасиловали, что ты уже не девственница. Для тебя это единственный шанс выйти замуж", - вспоминает Эльзат со слезами на глазах.

"(...) Несмотря на давление и угрозы со стороны родственников своего похитителя, Эльзат твердо стояла на своем. Ей удалось связаться со своими родителями. Они поддержали ее и пригрозили подать жалобу на семью обидчика. После ужасной ночи девушка смогла вернуться домой, избежав тем самым этого брака", - указывает автор статьи.

"Эльзат считает, что ей повезло. По данным ООН, от 30 до 50% похищенных женщин выходят замуж за своих похитителей. "К сожалению, у нас многие родители говорят своей дочери: "Оставайся, не позорь нас". Девушки подчиняются. Они живут с мужьями 20 или 40 лет, испытывая к ним сильную ненависть, поскольку насилие сопровождает их с первых дней ", - сетует Эльзат.

"(...) Обучение девочек, а также мальчиков, является одной из целей ассоциации "Феминистские инициативы Бишкека", основанной в 2012 году. Ее члены организуют просветительские мероприятия на улице, ежегодные марши по случаю Международного дня борьбы за права женщин 8 марта, или феминистские школы, где они учат девочек, что такое феминизм и права женщин", указывает портал.

"Хотя существуют кризисные центры и центры помощи женщинам, "Феминистские инициативы Бишкека" являются единственной ассоциацией в стране, которая открыто заявляет, что она феминистская. Это движение все еще малоизвестно и плохо воспринимается большой частью населения, - отмечает автор статьи. "Многие говорят, что феминизм является пропагандой Запада и здесь не нужен, потому что женщины могут делать то, что они хотят, работать, даже стать президентом. Они не осознают всех проблем", - говорит Гуляйм Айылчи, президент ассоциации.

"(...) В прошлом году в Киргизии также состоялось первое крупное мероприятие по защите прав женщин. Оно было организовано после трагической смерти Бурулай Турдалиевой, которая была похищена в возрасте 19 лет одним своим знакомым, желавшим принудить ее к женитьбе. После ареста полицией девушка и ее похититель оказались в полицейском участке, где их оставили на несколько минут в одиночестве. И тогда молодой человек воспользовался возможностью и нанес Бурулай удар ножом, после чего она вскоре умерла", - говорится в статье.

"(...) В память об убитой девушке было организовано несколько маршей, каждый раз собирались сотни людей, в том числе несколько представителей общественности и СМИ. Среди них экс-президент Киргизии Роза Отунбаева", - сообщает автор публикации.

"Дело было настолько широко освещено в СМИ, что после этого приговоры стали очень суровыми. Похититель Бурулай был приговорен к двадцати годам тюремного заключения, а трое полицейских были оштрафованы за халатность, повлекшую за собой смерть. В январе 2019 года киргизский парламент принял поправку к уголовному кодексу по делам о похищениях людей, увеличив срок тюремного заключения для похитителей до 10 лет по сравнению с 7 годами, предусмотренными ранее", - отмечает портал.