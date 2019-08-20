Друзья в хорошую погоду

"На переговорах у Средиземного моря президенты Франции и России преподнесли себя как опытных специалистов в непредсказуемом мире. Однако конфликты между двумя политиками проявились и в этот раз", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Посыл обеих сторон на встрече в форте Брегансон был ясным: спустя годы противостояния они хотят сблизиться друг с другом. "В действительности до сегодняшнего дня Макрон и Путин были далеко не друзьями, - отмечает журналист Георг Блуме. - Во время предвыборной кампании во Франции два года назад Путин открыто поддерживал соперницу Макрона Марин Ле Пен. По сей день существует подозрение в том, что так называемые "Макрон-ликс", фальшивые электронные письма тогдашней кампании Макрона, были делом рук российских хакеров. Соответственно напряженно прошел и первый визит Путина к Макрону в мае 2017 года в королевском дворце в Версале".

Год спустя, продолжает издание, "во время финала чемпионата мира по футболу в собственной стране российский президент оставил своего ликующего французского гостя (Франция стала чемпионом мира) стоять рядом с собой под московским дождем, в то время как сам он оставался сухим под зонтом".

"Теперь, еще год спустя, Путин и Макрон предпринимают уже третью попытку сближения. Успешна ли она? - задается вопросом издание. - "Вполне возможно, что международная обстановка сблизит обе стороны, - пояснил в разговоре с Der Spiegel Доминик Моизи, парижский эксперт по внешней политике и основатель Французского института международных отношений (IFRI). - Ослабленная Германия, непредсказуемые США, Китай, который готов перейти Рубикон в Гонконге, - все это делает Макрона тем, кто сегодня все еще олицетворяет рациональность". Это делает его интересным и для Путина".

Тем не менее, отмечает Блуме, противоречия между странами сохраняются.

"Например, в вопросе Сирии: в форте Брегансон Путин не скрывал, что по-прежнему поддерживает сирийскую армию в войне на уничтожение оставшейся оппозиции в Идлибе на северо-западе Сирии. Макрон, в свою очередь, требовал принятия гуманитарных мер", - говорится в статье.

"Путин защищался от обвинений в жестком противодействии протестующим в Москве, ссылаясь на ожесточенные протесты "желтых жилетов" в Париже прошлой зимой. (...) Макрон оборонялся - но на этот раз не так настойчиво, как два года назад в Версале. (...) Макрон хотел показать: путинская Россия, даже будучи не демократической страной и критиком Евросоюза, не является его главным врагом. А в такие неопределенные с точки зрения внешней политики времена и вовсе может быть потенциальным другом".

"Так проблемы Сирии и протестующих внезапно стали незначительными. Что за этим последует? Неизвестно. Возможно, вовсе ничего. Однако Моизи предостерегает: "Я лишь надеюсь, что Макрон обговорил все это с Берлином". Сегодня имеют место так много аспектов, что никто не знает, какой альянс в итоге оправдает себя", - пишет Der Spiegel.