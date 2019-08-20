Поздравление из ада

"Спустя 80 лет после подписания пакта Молотова-Риббентропа соратники Путина хотят реабилитировать роковое соглашение, придавшее законную силу нападению диктаторов на Польшу. Почему?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

"Решение о подписании [секретных протоколов] было по существу и по форме актом личной власти и никак не отражало волю советского народа. (...) Съезд признает секретные протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания", - значится в постановлении Съезда народных депутатов СССР о пакте Молотова-Риббентропа от 24 декабря 1989 года.

Ровно к 80-летию соглашения в России поднимается протест против интерпретации договора, предпринятой при М. Горбачеве. "Эти дебаты стоит воспринимать всерьез, - отмечает журналист Кристиан Нееф. - (...) Это не внутрироссийский вопрос. Они нацелены на отношение России к международному праву и касаются сегодняшней мировой политики, ведь пакт по сей день оказывает влияние на геополитические реалии Европы".

Договор о ненападении, подписанный 23 августа 1939 года сроком на 10 лет, "обязывал обе стороны воздерживаться от нападения друг на друга и не поддерживать третью сторону, которая могла бы напасть на партнера", повествует издание. "Гораздо более важным был однако секретный дополнительный протокол, которому Сталин придавал наибольшее значение. Согласно нему, граница между немецкими и советскими сферами интересов в балтийском пространстве должна была пролегать по северной границе Литвы, а в Польше следовать линии рек Нарев, Висла и Сан. Когда в сентябре Риббентроп еще раз прилетел в Москву и подписал с Молотовым договор о дружбе и границе, по желанию Сталина в российскую зону влияния была включена и Литва. (...) Толстым синим карандашом Сталин собственноручно обозначил на карте новую разграничительную линию между Германией и Советским Союзом: от южной границы Литвы до Чехословакии. Это была лишенная достоинства сделка двух диктаторов, спускавших по дешевке владения своих маленьких соседей", - указывает Нееф.

"Последствия подписания секретных протоколов были фатальными и стоили жизни множеству людей. 1 сентября войска Гитлера вошли в Польшу. 17 сентября, в 5 часов утра, это сделали солдаты Сталина". В то время как вермахт наступал с запада, Красная армия оккупировала восток страны. "Сталин оккупировал 52% польской территории с населением более 13 млн человек. Почти 330 тыс. людей были депортированы в Сибирь или Центральную Азию. (...) На следующий год Сталин забрал себе и балтийские страны, после того как с помощью неприкрытого шантажа вынудил их подписать договоры о вхождении в СССР", - говорится в статье.

Для того, чтобы "не нанести образу Сталина как главного антифашиста в мире дальнейший ущерб", после войны пакт превозносили как гениальный маневр, отмечает издание. "Без него, таков был аргумент, СССР стал бы жертвой крестового похода капиталистических стран. Но так ему удалось взять передышку в два года, прежде чем Гитлер - вопреки договору - напал на Советский Союз. За эти два года СССР якобы смог подготовиться к войне - нелепый аргумент, ведь нападение Гитлера в 1941 году стало для Сталина полной неожиданностью, а его армия оказалась в катастрофической оборонительной позиции", - подчеркивает Нееф.

"Депутаты находились под давлением агрессивного меньшинства балтийских республик, собравшегося в Москве, - комментирует принятие Съездом народных депутатов СССР постановления в 1989 году Михаил Мягков, специалист по истории Великой отечественной войны и профессор МГИМО. - Оно хотело отомстить за то, что они называли "оккупацией" балтийских стран Советским Союзом. Однако присоединения балтийских государств, состоявшегося после заключения пакта, желала большая часть населения. Как это можно называть "оккупацией"?

"Лидеры балтийского движения за независимость в 1989 году дали толчок осуждению этого пакта, чтобы таким образом вывести свои страны из состава Советского Союза", - считает Мягков.

Мягков подчеркивает, что это его личное мнение. Однако его поддерживают и известные личности, не только депутаты Госдумы, но и экс-министр обороны Сергей Иванов. "Они подчеркивают, что подобные соглашения заключали с Гитлером и другие государства и частью этих пактов также были секретные протоколы. Верховный Совет, по их словам, ратифицировал только договор о ненападении, а не секретные протоколы", - передает издание.

"Что касается присоединения территорий, то, как говорят Мягков и Иванов, Сталин лишь вернул те регионы, которые и без того некогда принадлежали Советскому Союзу или России. (...) Кроме того, Советский Союз, по их словам, должен был защитить белорусов и украинцев, живших тогда на востоке Польши. Эти аргументы похожи на те, что использовал Путин при "возвращении" Крыма в 2014 году, - указывает Нееф. - Это также одно из объяснений того, почему московское руководство хочет заново оценить пакт Молотова-Риббентропа. Оно хочет брать за основу великую прежнюю Россию".

"Однако защитники пакта молчат об одном: о том, что Советский Союз действовал в Польше невзирая ни на что. Иванов говорит, что у Москвы не было другого выбора, кроме как войти на территорию Польши. Страна, по его словам, на тот момент уже потерпела коллапс, армия пребывала в агонии, а правительство было в бегах - фактически Польши якобы больше не существовало. Ни слова о том, что своим нападением Советский Союз лишь обеспечил Гитлеру нужную поддержку", - говорится в статье.

По мнению писателя Виталия Коротича, одного из немногих живущих ныне членов комиссии, разрабатывавшей проект постановления в 1989 году, " пакт заложил под фундамент Советского Союза бомбу, которая рано или поздно должна была взорваться". Сталин, по его словам, "насильно присоединил западных украинцев и прибалтов, которые имели абсолютно отличный от россиян менталитет. Граница, которую Сталин и Гитлер провели в 1939 году для раздела своих сфер влияния, пульсирует по сей день (...)". "По этой линии формируется ненависть к России", - говорит он.

"Спустя 80 лет обозначенная Сталиным граница действительно стала крайне уязвимым с точки зрения геополитики регионом. (...) Вдоль нее сегодня пролегает линия раскола Европы", - отмечает издание. В Молдавии Россия "солдатами и оружием поддерживает маленькую сепаратистскую Приднестровскую республику", "Западная Украина действует на Кремль как красная тряпка на быка", в последние годы ухудшились отношения Москвы с Польшей, а живущее в Прибалтике российское меньшинство "Кремль использует как пятую колонну, чтобы дискредитировать Литву, Латвию и Эстонию", пишет Нееф.

По мнению Витаутаса Ландсбергиса, бывшего лидера литовского движения за независимость и первого главы этой балтийской республики, в 1989 году Советский Союз стоял перед вопросом о своем отношении к преступлениям Сталина. "Если теперь в Москве скажут, что решение 1989 года было противоправным, Гитлер будет слать им поздравления из своей могилы в аду", - говорит он.

"Ландсбергис говорит, что в 1989 году для прибалтов речь шла не об осуждении России, а о восстановлении справедливости. (...) "То, что литовский народ просил о вступлении [в СССР], - это московская пропаганда. Мы сами надели себе петлю на шею и умоляли, чтобы сотни тысячи людей добровольно поехали в Сибирь? Они всегда лгут одинаково. Как тогда, так и сегодня. В 2014 году они говорили, что в Крыму нет их солдат, это якобы были зеленые человечки с Марса".

"Привел ли пакт Молотова-Риббентропа к началу Второй мировой войны? На этот вопрос нельзя ответить ни "да", ни "нет". Ясно одно: Сталин расчистил Гитлеру путь, так как его интересы совпали с интересами Гитлера. Оба хотели разгромить Польшу. После подписания пакта начало войны было вопросом времени. Неверно и обозначение Москвой договора с Гитлером как безальтернативного. В 1939 году СССР мог бы сохранить нейтралитет", - резюмирует Der Spiegel.