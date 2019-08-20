Американцам официально разрешили летать с лошадьми

"Министерство транспорта США распорядилось об особых условиях провоза на борту самолетов трех видов животных: кошек, собак и... лошадей. Точнее, миниатюрных лошадей. Звучит забавно, однако у такого решения имеются веские причины", - пишет немецкое издание Die Welt.

Теперь вполне возможно, что при перелете на внутреннем рейсе США с вами по соседству окажется американская миниатюрная лошадь. "Эти лошади меньше ростом, чем пони, - их рост в холке не превышает 34 дюйма (86,34 см), - отмечает издание. - Весят они 70 кг и больше".

"Мини-лошади используются в США в качестве животных-поводырей или так называемых "животных эмоциональной поддержки", то есть для сопровождения людей, которым в какой-либо форме необходима помощь. Например, они могут служить слепым людям вместо собак-ассистентов", - поясняет журналист Филипп Нагельс.

Таким образом, речь идет об официально допущенных животных-помощниках, используемых в терапевтических целях. Как рассказала газете The New York Times одна слепая женщина, уже неоднократно летавшая на самолете со своей лошадью по кличке Кали, пассажира с мини-лошадью часто размещают на местах с увеличенным пространством для ног. "По ее словам, лошадь, среди прочего, обучена тому, чтобы испражняться в пластиковый пакет. В аэропорту женщина просит кого-нибудь отвести ее в женский туалет. Там Кали по команде справляет свою нужду в пакет, содержимое которого потом смывается в унитазе", - передает издание.

"За последние годы количество животных-помощников в США значительно возросло. Их владельцы должны получить у врача заключение о том, что животное действительно необходимо им в качестве физической или эмоциональной поддержки. Чаще всего речь идет о собаках, однако наиболее находчивые владельцы уже пытались представить в качестве животных-помощников насекомых и рептилий", - пишет Die Welt.