"Зеленые человечки" Путина на пути в Минск

"Зеленые человечки" Кремля направляются в Белоруссию, - утверждает немецкий таблоид Bild. - Соответствующие сообщения белорусских СМИ подтвердили изданию несколько источников в Берлине и Москве. Согласно им, российские ВВС организуют военные перелеты между Москвой и Минском. На борту: известные избиениями людей бойцы "Росгвардии" и ОМОНа, а также другие спецподразделения российского министерства внутренних дел".

"По запросу белорусского министра внутренних дел как минимум один кремлевский самолет типа Ил-76 в воскресенье летал из российского военного аэропорта Чкаловский под Москвой в белорусский военный аэропорт Мачулищи под Минском. На борту: три тонны груза и десятки росгвардейцев", - передает журналист Юлиан Репке.

Такой полет был запланирован и на вторник, пишет издание. "Из Москвы в Минск снова планировалось доставить "персонал и имущество Росгвардии". (...) По информации Bild, запрос включал военный самолет, 155 росгвардейцев и снова 3 тонны груза".

"Генштаб Белоруссии отказал российскому самолету в доступе в воздушное пространство страны. Самолет остался стоять в Москве. Информация о проигнорированном белорусской армией запросе на полет просочилась в интернет. Инсайдеры оценивают это как проявление внутри режима Лукашенко сопротивления российскому вторжению, фактически запрошенному диктатором".

"Но не только данные о полетах свидетельствуют о российском вмешательстве, - указывает издание. - По информации Bild, базы ОМОНа в Санкт-Петербурге и Москве "практически опустели". Сотни воинских формирований российского министерства внутренних дел якобы не видны там уже на протяжении нескольких дней. Исчезли и их грузовики и спецтехника".

"На это жалуются в основном владельцы магазинов в окрестностях баз, которые зависят от регулярных закупок кремлевских воинских формирований. Эта информация также постепенно становится известной общественности", - говорится в статье.

"Уже в воскресенье целые колонны грузовиков российского МВД были замечены на автотрассе в направлении Белоруссии в Смоленской области. (...) Примечательно, что с грузовиков и автобусов были удалены все надписи и обозначения".

"Происходящее напоминает о "зеленых человечках" Кремля, которые весной 2014 года внезапно оказались в украинском Крыму и Донбассе и взяли под свой контроль большую часть Украины. Лишь годы спустя президент Путин признал, что замаскированные люди в Крыму без знаков отличия были российскими солдатами", - отмечает Bild.