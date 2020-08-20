Речи американских политиков требуют лишь навыков чтения и понимания 13-летнего ребенка, и с 1970-х они становятся все проще, утверждают ученые

"Речи в Конгрессе, произносимые политиками США, стали проще с 1970-х годов, и их понимание требует лишь навыков чтения 13-летнего ребенка, говорится в новом исследовании. Компьютерные специалисты из Университета штата Канзас проанализировали два миллиона речей, произнесенных в Конгрессе как республиканцами, так и демократами с начала 1873 года по конец 2010 года - всего 138 лет выступлений", - сообщает Daily Mail.

"Исследователи использовали алгоритмы анализа текста, чтобы выяснить, как выступления конгрессменов изменились с точки зрения сложности, эмоций и спорности. Авторы исследования обнаружили, что в более поздних выступлениях используется меньший словарный запас, более простой язык и говорится о "другой стороне" больше, чем в речах, прозвучавших даже десять лет назад", - отмечается в статье.

"Исследователи сравнили словарный запас в речах со средними уровнями навыков чтения в американской школе (...). Авторы объясняют снижение уровня навыков, требуемых для понимания речей политиков тем, что в середине 1970-х годов в Конгрессе появились вещательные СМИ, и политики "играли на камеру", - пишет газета.

"Это исследование было опубликовано на фоне того, как Джо Байден официально стал кандидатом на пост президента от демократов, и были произнесены десятки речей, в том числе бывшим президентом США Биллом Клинтоном, который подверг критике президента Трампа за то, что тот "смотрит телевизор по несколько часов в день".

(...) Уровень понимания прочитанного, требуемый для речей, значительно изменился с годами - сначала он становился сложнее, а с 1970-х годов сложность пошла на убыль. В ходе анализа замерялся Индекс Колмана - Лиау, который определяет сложность восприятия текста и связывает его с соответствующим школьным уровнем, говорится в публикации.

"Анализ показал, что уровень сложности речей в Конгрессе, произнесенных как республиканскими, так и демократическими законодателями, постоянно повышался с уровня 8 класса в XIX веке до уровня 10 класса в 1970-х годах. Но с 1976 года уровень сложности политических речей неуклонно снижается, и в XXI веке он ниже уровня навыков чтения 9 класса", - констатирует Daily Mail.

"Та же самая тенденция наблюдается и со словарным запасом, используемым членами Конгресса в выступлениях, который постоянно увеличивался до начала 1970-х годов, а затем начал сокращаться - и продолжает сокращаться, указал соавтор исследования Лиор Шамир".

"Согласно исследованию, снижение уровня сложности и словарного запаса речей может быть связано с увеличением присутствия СМИ, что включает прямые радио- и телетрансляции из Конгресса, начиная с 1970-х годов, - подчеркивает издание. - Члены Конгресса начали постепенно корректировать свой стиль речи, обращаясь к публике через СМИ, а не к своим коллегам-законодателям".

(...) "Алгоритмы также измеряли частоту обсуждения различных тем, чтобы выяснить, как часто повторяются идеи (...). Исследование показало, что частота слов, относящихся к женской идентичности - таких как "она", "ее", " женщина", "женщины" - постоянно растет с начала 1980-х годов, в то время как частота слов, идентифицирующих мужчин, снижается. Частота слов, относящихся к женской идентичности, в XXI веке в пять раз выше по сравнению с 1950-ми годами, но ниже, чем частота слов, связанных с мужской идентичностью".

(...) "Анализ выступлений, проведенный исследователями, также показал, что недавние выступления в Конгрессе выражают больше положительных и отрицательных настроений, чем речи, произнесенные в Конгрессе в XIX веке и в начале XX века. Настроения в политических выступлениях постепенно становились более позитивными и достигли своего пика в 1960-х годах, но резко снизились в 1970-х. Авторы обнаружили, что с 1970-х годов настроения, выражаемые в выступлениях в Конгрессе, снова становятся более позитивными", - передает издание.

"Другой аспект, отраженный в анализе - это партийный раскол, отметил Шамир. Начиная с середины 1990-х годов, выступления республиканцев и демократов становились все более разными и коррелировали с партией в Белом доме. При администрации Джорджа Буша-младшего в выступлениях законодателей-демократов выражалось более негативное мнение по сравнению с их коллегами-республиканцами. Это различие изменилось сразу после 2008 года, с приходом администрации Обамы, когда выступления республиканцев стали более негативными".

"В исследовании рассматривались только выступления до 2010 года, поэтому нет никаких упоминаний о Дональде Трампе или о реакции законодателей на вызывающего разногласия президента. Результаты исследования опубликованы в журнале Heliyon", - резюмирует газета.