20 августа 2020 г. Генри Фой и Макс Седдон | Financial Times Путин готовится к контролируемому переходу власти в Белоруссии "Возможно, президент России Владимир Путин и предупредил европейских лидеров о "недопустимости вмешательства" в политический кризис в Белоруссии, но у него мало намерений следовать своим собственным советам, поскольку Кремль стремится защитить свое влияние в давнем государстве-сателлите (...)", - пишет Financial Times. "Обширные продемократические протесты в Белоруссии против спорной победы на выборах президента Александра Лукашенко создали дилемму для Кремля и его самого давнего, но наиболее проблематичного союзника: как сохранить контроль, когда страсти улягутся, и через кого?" (...) "Россия вмешалась бы не ради демократии, а ради результата, выгодного для нее самой, - отметил Найджел Гулд-Дэвис, бывший посол Великобритании в Белоруссии. - Для России хорошие отношения - это подчиненные". Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что кризис является "продолжением" перетягивания каната между Россией и ЕС из-за Украины в 2014 году, пишет издание. "Однако протесты в Белоруссии вызваны широко распространенной антипатией к Лукашенко, а геополитические опасения в значительной степени отсутствуют. Когда митингующий в Минске начал размахивать флагом ЕС, другие закричали ему, чтобы тот убрал его", - говорится в статье. "Главное для России - поддерживать дружеские отношения с Белоруссией и не вмешиваться, - сказал человек, близкий к Кремлю. - Там нет разделения между Востоком и Западом и нет агрессивного национализма, как на Украине". "У Путина имеются серьезные экономические рычаги. Экономика Белоруссии во многом зависит от России, которая фактически субсидирует Минск за счет недорогих поставок нефти и газа, - напоминает газета. - Любой поворот в сторону от Москвы, скорее всего, вызовет огромные экономические потрясения и потребует болезненных реформ". "Те, кто возглавляют протесты, предположили, что они сохранят пророссийский взгляд страны во власти. Мария Колесникова, которая входит в состав совета, созданного Светланой Тихановской для управления переходом власти, обвинила Лукашенко в "напряженности " с Россией и заявила, что оппозиция будет работать над построением "взаимовыгодных отношений" с Москвой. "Но Тихановская и ее муж-ютубер Сергей Тихановский, чью кампанию она взяла на себя после того, как его заключили в тюрьму, являются политически неизвестными величинами. По словам Дмитрия Тренина, главы Московского центра Карнеги, им не хватает опыта, который Россия потребовала бы от преемника Лукашенко. "Кремль не примет эту группу как надежного партнера, - считает Тренин. - Лучший вариант для Кремля сейчас - это не сидеть и ждать, а подготовиться и управлять переходом власти от Лукашенко к режиму, который в электоральном плане будет полагаться на пророссийское большинство Белоруссии". "По словам европейского дипломата, кампания Тихановской также рискует вызвать недовольство России, поскольку позволяет членам традиционной белорусской оппозиции, финансируемой Западом, доминировать в "координационном совете". "Самая большая помощь Лукашенко - это старая оппозиция. Она ослабляет политическую легитимность протестного движения. Ни один чиновник не переметнется, чтобы присоединиться к этой группе", - сказал дипломат. "В отличие от Украины, где Кремль десятилетиями культивировал пророссийских политиков и олигархов, господство Лукашенко означает, что в Белоруссии немного подобных фигур. Белорусский президент даже заявил, что заручился одобрением Москвы на арест Виктора Бабарико, давнего главы подконтрольного Кремлю банка "Газпром" в Белоруссии, который пытался участвовать в выборах. (...) Но человек, близкий к "Газпрому", сказал, что тот не был доверенным лицом России: "Он был просто наемным управляющим. Как только он вмешался в политику, его уволили". "Неспособность оппозиционной коалиции представлять пророссийское большинство Белоруссии может все же убедить Москву в том, что Лукашенко остается наименее худшим вариантом, отметил сказал дипломат ЕС. "Предвыборная цель [Москвы] была слабый режим, а не революция. Так что, если не будет [больше] насилия, они могут переждать. Они поддержат Лукашенко, если он сможет обойтись без ошибок, которые он уже совершил" , - добавил дипломат. "Андрей Кортунов, глава Российского совета по международным делам, поддерживаемого государством аналитического центра, сказал, что Кремль, скорее всего, будет стремиться воспроизвести армянскую революцию 2018 года, когда постсоветское государство свергло своего давнего президента, но на смену ему пришел протестный лидер, сохранивший пророссийскую политику страны", - отмечается в статье. "Маловероятно, что Путин будет доволен демократией западного типа в Белоруссии, но если у него не будет другого выбора, он, вероятно, сможет смириться с этим, если новое руководство подтвердит отсутствие изменений в геополитических приоритетах", - считает Кортунов. "Но хотя Путин может быть готов принять демократического соседа и приостановить свои интеграционные планы в обмен на сохранение зависимости Минска от Москвы, долгосрочные последствия для Кремля могут быть серьезными", - подчеркивается в статье. "Белоруссия станет серьезным экзистенциальным кризисом для России, - сказал Кортунов. - При демократии сегодня [в Минске] может быть пророссийское правительство, и менее дружественное на следующий день". Источник: Financial Times