Европа вмешивается в дела Белоруссии, Россия ведет себя сдержанно

"В то время как страны ЕС отказались признать спорную победу Лукашенко, Путин, который официально поддерживает своего союзника, не слишком торопится впутываться в это дело", - пишет журналистка Liberation Вероника Дорман.

"(...) В видеоролике Светлана Тихановская обратилась к европейским лидерам на английском языке из Литвы, куда она сбежала. Вся ее кампания, как кандидата, бросившего вызов автократу, вращалась вокруг осуждения режима, в ней никогда не было ссылок на Запад, на диалектику отношений между Востоком и Западом или на противостояние России и ЕС, - указывает автор статьи. "Это обращение к европейцам - не знак верности, а поиск поддержки", - говорит специалист по славянским странам Юлия Шукан.

"Главы государств и правительств 27 стран ЕС в среду собрались на экстренный саммит в формате видеоконференции по Белоруссии, где они приняли решение о непризнании официальных результатов президентских выборов, в которых Лукашенко одержал победу с 80% голосов", - говорится в статье.

"(...) Во вторник Ангела Меркель и Эммануэль Макрон увещевали Владимира Путина оказать давление на Александра Лукашенко, чтобы тот согласился на диалог с оппозицией и отказался от применения силы. Елисейский дворец, со своей стороны, призвал к "координации" между ЕС и Россией для поиска политического решения кризиса. Российский президент, по-прежнему поддерживающий своего давнего политического, экономического и военного союзника, в виде намека обвинил европейцев в попытках вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил подозрение в том, что европейцы участвуют в "борьбе за постсоветское пространство". Но помимо раздраженных заявлений и вопреки опасениям последних нескольких дней, Россия, судя по всему, не готова сделать решительный шаг ради того, чтобы спасти рушащийся режим Лукашенко", - пишет Libération.

"Путин все еще прикидывает, как бы получить наибольшую прибыль при минимальном ущербе. Что лучше, поддержать Лукашенко, но какова будет выгода? Или оказать влияние на переходный процесс, будущих лидеров и на будущее страны, которое ему особенно не хочется выпускать из-под контроля", - говорит Юлия Шукан. По мнению экспертов, Путин не станет вмешиваться до тех пор, пока протест не приобретет антироссийский и откровенно проевропейский характер", - отмечает журналистка.

"Лукашенко, чья база стремительно уменьшается, отчаянно размахивает пугалом иностранного вмешательства", - указывает Дорман. "Надо предупредить западных лидеров, - не стесняться - об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - заявил он после заседания Совбеза Белоруссии.