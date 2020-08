20 августа 2020 г. Редакция | The New York Times Кампания Трампа принимала российскую помощь, чтобы победить в 2016 году. Точка "Сотрудничество", "сговор"... чем бы это не было, это был заговор против американской демократии", - пишет The New York Times в редакционной статье. "С самого начала история Трамп-Россия была одновременно поразительно сложной и чрезвычайно простой. Кто такой Олег Дерипаска? В очередной раз - что такое ГРУ? Кто, чем и кому был обязан? Огромное количество пересекающихся персонажей и взаимосвязанных доказательств - телефонных звонков, электронных писем, текстов, тайных международных встреч - сбивало с толку даже тех, кто целыми днями распутывает все это. Немудрено, что среднестатистические американцы давным-давно "отключились", - пишет издание. "Двухпартийный отчет, опубликованный во вторник контролируемым республиканцами сенатским Комитетом по разведке, пробивается через эти дебри. Простота схемы всегда была на виду: кампания Дональда Трампа в 2016 году искала и поддерживала тесные контакты с российскими правительственными чиновниками, которые помогали ему быть избранным. Кампания Трампа приняла их предложения о помощи. Кампания тайно предоставила российским чиновникам ключевые данные опросов общественного мнения. Кампания согласовала время обнародования украденной информации, чтобы нанести ущерб кампании Хиллари Клинтон", - утверждает газета. "Конечно, в докладе сенатского комитета эта история рассказывается не впервые. (...) Но впервые это делается с согласия республиканцев в Сенате, которые в большинстве своем игнорировали серьезность действий лагеря Трампа или активно работали над тем, чтобы поставить под сомнение очевидные факты по делу. (...) Фактически, доклад Комитета объемом почти 1000 страниц и являющийся пятым в серии, посвященной вмешательству России в 2016 году, идет дальше расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Например, Мюллер отказался заявить, лгал ли Трамп под присягой, когда сказал, что не припоминает, что разговаривал с Роджером Стоуном, его давним помощником и доверенным лицом, о WikiLeaks, которая опубликовала ряд электронных писем, украденных русскими. Но комитет Сената обнаружил, что президент "действительно много раз говорил со Стоуном о WikiLeaks и с участниками его кампании о доступе Стоуна к WikiLeaks". "Комитет задокументировал, что 7 октября 2016 года Стоун получил предварительное уведомление о предстоящем обнародовании записи Access Hollywood, в которой Трамп хвастается, как сексуально атаковал женщин. В ответ Стоун сделал, по крайней мере, два телефонных звонка, организовав, чтобы WikiLeaks опубликовала украденные внутренние электронные письма Национального комитета Демократической партии", - говорится в статье. "В докладе также указывается, что Константин Килимник, давний деловой партнер бывшего председателя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта, был офицером российской разведки и, возможно, был связан со взломом и утечкой электронных писем Национального комитета Демократической партии в первую очередь". "(...) Как заявили демократы комитета в приложении к докладу: "Вот как выглядит сговор". Увы, республиканцы отказались присоединиться к этой прямой оценке, заявив в своем собственном приложении, что "теперь мы можем без сомнения сказать, что никакого сговора не было". То есть настаивать на том, что черное - это белое", - полагает The New York Times. - Называйте это как хотите, но доклад Комитета по разведке показывает четкую координацию между россиянами и кампанией Трампа, хотя нет никаких доказательств явной договоренности. Доказательства, изложенные в докладе, позволяют предположить, что Трамп знал об этом в то время. Независимо от того, возможно ли доказать, что он дал приказ об этом вмешательстве или нарушил при этом закон, факт остается фактом: ни он, ни кто-либо другой в его кампании не предупредили федеральные правоохранительные органы, как это должен был бы сделать любой лояльный американец". "И помните: Трамп попробовал эту схему снова. Президенту был объявлен импичмент за его попытки пригласить иностранцев к вмешательству в выборы 2020 года, на этот раз со стороны Украины, снова в его пользу. Частично это запрошенное вмешательство было связано с попыткой очернить Джо Байдена. Но другая часть заключалась в том, чтобы возложить ответственность за вмешательство в выборы 2016 года на Украину, а не на Россию. Кто "почти наверняка" был одним из основных источников, распространявших это утверждение в СМИ, согласно докладу сенаторов? Никто иной, как Константин Килимник". (...) "Теперь Россия снова пытается помочь Трампу в ноябре этого года, согласно оценкам американской разведки, о чем сообщала The New York Times. (...) В понедельник Майлз Тейлор, бывший руководитель аппарата Министерства внутренней безопасности при администрации Трампа, написал, что президент "проявлял чрезвычайно ничтожный интерес к темам, представляющим жизненно важный интерес для национальной безопасности, включая кибербезопасность, внутренний терроризм и злонамеренное иностранное вмешательство в дела США". Он добавил, что "страна стала менее безопасной в результате действий президента". "Нельзя делать хорошую мину при плохой игре. Менее чем через три месяца американский народ может переизбрать человека, который получил помощь от иностранного правительства для победы на одних выборах и не проявил ни раскаяния, ни сомнений по поводу того, чтобы сделать это снова", - заключает издание. Источник: The New York Times