Засниц и санкции против "Северного потока-2": "Приедет Трамп - мы достанем автоматы Калашникова"

"На побережье Балтийского моря друг другу противостоят не только россияне и американцы. В портовом городке на острове Рюген проявляются линии разрыва сильно натянутых германо-американских отношений", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"(...) В Заснице все идет своим чередом - пока речь не заходит об "америкосах". Затем обстановка накаляется. Ведь несколько дней назад городок на северной окраине острова Рюген внезапно попал в центр внимания мировой политики: здесь, в провинции земли Мекленбург-Передняя Померания, Соединенные Штаты и Россия ведут геополитический спор. В Заснице находится ринг, на котором вступают в противоборство грубая силовая политика Америки, энергетическая игра России, слепой немецкий антиамериканизм и, прежде всего, расходящиеся экономические интересы. Обрывающийся в море скалистый берег привлекает туристов, а политические наблюдатели могут осмотреть в Заснице места обрыва разрушенных германо-американских отношений. Особенно, если поговорят с жителями города, в котором проживают 10 тыс. человек", - повествует журналист Кристоф Прантнер.

"У моста номер 1 городского порта Дитмар Элерт и его товарищ тяжело шагают с огнетушителями к катеру Tietverdriew. Слышали ли они о трех американских сенаторах, пригрозивших соседнему паромному порту города "сокрушительными санкциями" в случае, если он поддержит российские компании в строительстве спорного трубопровода "Северный поток-2"? Да, слышали. "Чертовы америкосы", - ворчат мужчины. Если к ним наведается президент Трамп, они сразу "достанут автоматы Калашникова", говорят они. Пусть американцы перебрасывают в Польшу не только 10 тыс. солдат, а сразу все размещенные в Германии войска. И забирают с собой свои атомные бомбы", - передает издание слова местных жителей.

"(...)В представленном в начале года опросе, проведенном институтом изучения общественного мнения YouGov, лишь 39% немцев указали, что положительно относятся к США. Такого низкого показателя нет ни в одной другой стране Европы, - подчеркивает автор статьи. - 41% опрошенных граждан ФРГ видит в лице президента Дональда Трампа большую опасность для международного мира, чем в Си Цзиньпине или Владимире Путине".

"Элерту 78 лет, он ходит в море уже 60 лет. В Заснице он живет с 1959 года. Во время войны вместе с семьей ему пришлось бежать от советской армии из Восточной Пруссии. То, что американцы выполняют защитную функцию для Германии, его не убеждает. "Это же идиотизм. Они все больше вооружаются и ведут все больше войн", - говорит он. При этом русских он не боится: "Они никому ничего не делают. Они хотят торговать с нами и поставлять газ". А аннексия Крыма или война на Украине? "Да это нас не касается!". По крайней мере сейчас Засницу угрожает только Америка. А правительство в Берлине, по словам Элерта, не занимает никакой позиции, потому что является лишь "вассалом американцев".

"В компании Fährhafen Sassnitz GmbH, являющейся адресатом письма с угрозами сенаторов-республиканцев Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона, ведут себя менее откровенно, чем на катере. Для прессы двери компании остались закрытыми. Речь идет о политической, а не об экономической проблеме, говорит ее представитель. Письмо, по его словам, было перенаправлено в земельное правительство в Шверине и федеральное правительство в Берлине. Им должны заниматься политики".

"Они в последнее время реагировали так: бургомистр Засница, политик из Левой партии и бывший офицер ВМС Национальной народной армии Франк Крахт, говорил в интервью о "верхе наглости", имея в виду американское правительство. В Шверине премьер-министр земли Мануэла Швезиг после разговора с управляющим директором Nord Stream AG Матиасом Варнигом, бывшим сотрудником службы госбезопасности ГДР, которому приписывают отличные отношения с российским президентом Владимиром Путиным, решительно выступила за продолжение строительства газопровода".

"Недавно министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и его российский коллега Сергей Лавров дали понять, что проект должен быть продолжен. "Ни одно государство не имеет права с помощью угроз диктовать Европе энергетическую политику, и сделать это не удастся", - заявил Маас в Москве. Еврокомиссия в Брюсселе сообщила, что экстерриториальные санкции США противоречат международному праву", - напоминает издание.

"Американцы критикуют, что при эксплуатации обоих трубопроводов "Северный поток" на полную мощность Германия еще больше увеличит свою зависимость от российского газа. Уже сегодня половину импортируемого ФРГ природного газа составляет газ из российских источников. Это, пишет Саша Ломанн из берлинского фонда "Наука и политика", даст в руки Москве "существенное средство давления, чтобы эффективно продвигать свои интересы в сфере политики безопасности в случае возможного конфликта".

"Одновременно уменьшится значение Украины как транзитной страны, так как сократится количество транспортируемого через нее российского газа. (...) Это сильно ослабит страну. В-третьих, "Северный поток-2" вбивает клин в амбиции Евросоюза в сфере энергетической политики, ведь он хочет быть солидарным энергетическим союзом. Так как Германия идет своим путем, теперь действуют и Польша с Данией: недавно у пролива Малый Бельт у берегов Дании начались работы по строительству газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу должен будет поставляться норвежский газ. Так Польша собирается подготовиться к возможному газовому шантажу России".

"Сторонники "Северного потока" в Германии в свою очередь аргументируют, что в ближайшие десятилетия российский природный газ будет крайне необходим стране в качестве переходного источника энергии на пути к декарбонизации немецкой экономики. Чрезмерной зависимости от России, по их мнению, нет, так как газ составляет лишь малую часть первичных источников энергии и у Германии имеется достаточно диверсифицированных источников. Не в последнюю очередь недавно открылся путь для строительства терминала для сжиженного газа в Брунсбюттеле в земле Шлезвиг-Гольштейн, с помощью которого в будущем можно будет импортировать американский сланцевый газ".

"По крайней мере в Заснице об этом ничего не хотят слышать, - пишет Neue Zürcher Zeitung в заключение. - "Пусть оставят нас в покое и сами с этим возятся", - говорит мужчина с проседью, ставящий перед своим магазином корзину с игрушечными лопатками. А в нескольких метрах от него вздыхает водитель наконец-то разгруженного грузовика с рыбой: "Надеюсь, этого Трампа больше не изберут".