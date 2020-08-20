Долгая история климатического скептицизма в России

"Изменение климата широко изучалось в России с советских времен и нередко рассматривалось там положительно, поскольку потепление, судя по всему, соответствует экономическим интересам страны", - пишет Катя Дуз, исследователь и преподаватель Центра экологических исследований и Института международных исследований и развития (IHEID), в издании Slate.fr.

"По данным последнего опроса исследовательской компании Ipsos, только 13% россиян считают, что изменение климата должно быть главной экологической проблемой их правительства. Это самый низкий показатель среди 29 девяти опрошенных стран", - говорится в статье.

"Кроме того, 37% опрошенных думали, что изменение климата произошло не из-за деятельности человека, а из-за естественной эволюции климата. Среди опрошенных россияне заняли второе место с точки зрения скептицизма по поводу антропогенного происхождения изменения климата, уступив японцам (47%) и опередив американцев (34%)", - отмечает автор статьи.

"Столь высокая доля скептиков по поводу человеческого происхождения изменения климата нередко интерпретируется как следствие недавней установки Владимира Путина, связанной с интересами нефтяного государства. Президент, похоже, недооценивает необходимость реакции своего правительства на данное явление", - комментирует эксперт.

"Истоки российского скептицизма по поводу антропогенного характера изменения климата восходят к открытию этого явления в 1960-х годах и укреплялись на протяжении всей эпохи холодной войны. В Советском Союзе климатические исследования занимали важное место в физических науках, главным образом по стратегическим и экономическим причинам", - полагает Дуз.

(...) С 1960-х годов советская власть стала больше интересоваться климатом. В разгар холодной войны Москва, как и Вашингтон, вложила значительные средства в исследования в области того, что мы сейчас называем геоинженерией. Изученные способы в основном касались возможности изменения климата Арктики, например, путем покрытия льда сажей или алюминиевой фольгой или путем закрытия Берингова пролива, чтобы предотвратить попадание холодной воды в Северный Ледовитый океан. Благодаря увеличению финансовых ресурсов, выделяемых на эти исследования в 1970-х годах, советские ученые начали изучать причины изменения климата, а также технические средства его предотвращения. Так, в 1971 году советский климатолог Михаил Будыко (1920-2001) одним из первых в мире подтвердил неизбежность глобального потепления антропогенного происхождения", - напоминаетисследователь.

"(...) Советская климатология развивалась рука об руку со своим западным аналогом, это касалось вопросов изменения метеорологических условий, атмосферной циркуляции, моделирования климата в прошлом или изучение климата Арктики, тем не менее, у них были различные взгляды на перспективы", - отмечает автор публикации

"(...) Международный консенсус был достигнут в отношении парникового эффекта CO2 в атмосфере, но советские ученые в основном сохранили и продемонстрировали взгляды о положительном влиянии этого явления на процесс фотосинтеза и последующий рост сельскохозяйственного производства (Будыко и Израэль ,"Антропогенное изменение климата", 1991). Они предсказали, что засухи и уменьшение количества осадков будут лишь временными и будут сопровождаться более благоприятными эффектами", - передает автор статьи.

"Для России это означало бы удлинение сельскохозяйственных сезонов и увеличение площади пахотных земель за счет смещения климатических зон к северу. Некоторые выводы Будыко и его команды впоследствии получили подтверждение в исследовании, проведенным в 1988 году Международным институтом прикладного системного анализа (IIASA) в Австрии.

"(...) Вопрос об изменении климата был всем известен и в советское время, но в центре внимания российского общественного мнения он оказался лишь в 2010 году. Такое возобновление интереса во время президентства Медведева можно объяснить усилиями, направленными на инвестиции во внедрение новых технологий, вложениями в повышение энергоэффективности и стимулированием экономического роста", - отмечает издание.

"(...) Во время обсуждения ратификации Россией в 2004 году Киотского протокола, предусматривающего сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, большинство ученых высказались против этого, утверждая, что не было достаточно доказательств для того, чтобы оправдать реализацию политических мер. Учитывая массу научных знаний, накопленных в советское время, в том числе о доказательствах антропогенного воздействия на климат, весьма удивительно, что такой аргумент исходил от ученых", - комментирует Дуз.

"Пятнадцать лет спустя, во время "Недели экологического образования", проходившей в Москве в мае 2020 года, выступавшие специалисты по изменению климата по-прежнему подчеркивали научную неопределенность, связанную с этим вопросом", - говорится в публикации.

"(...) Между тем, российские климатологи хотят, чтобы с ними консультировались. В январе 2019 года 22 российских климатолога подписали петицию на имя главы Российской академии наук с просьбой об их привлечении к выработке позиции РАН по вопросам климатических изменений", - отмечается в статье.

"(...) Как и в других дискуссиях, несколько слоев климатических "истин" дополняют друг друга - те, которые принадлежат нынешним климатологам, так называемым экспертам и самим правительственным чиновникам. Тогда как во времена Советского Союза опубликованные научные данные об изменении климата часто, но не всегда, соответствовали политической повестке дня, сегодня климатология и национальная политика представляются разобщенными", - считает автор статьи.

"У ученых больше нет необходимости поддерживать добывающие отрасли в России, как это было в советские времена. Но те из них, кто продолжает линию Будыко и по-прежнему делает ставку на преимущества глобального изменения климата, предоставляют бенефициарам нефтяной манны систему ориентиров для восхваления своего бездействия", - резюмирует Катя Дуз.