"Сексуальные сопровождающие: очень нужны, но находятся под угрозой"

"Эта слишком малоизвестная профессия преследуется французским законодательством, хотя она является общественно полезной", - пишет журналистка Люсиль Беллан в издании Slate.fr.

"15 августа телеканал Canal + транслировал вторую часть полнометражного порнографического художественного фильма "Живая" (Vivante). (...) Одной из его тем является сексуальное сопровождение. В фильме показывается, как после дорожно-транспортного происшествия молодая женщина (...) вынуждена приспосабливаться к своему телу, ставшему увечным", - говорится в статье.

"Режиссер Анушка оправдывает выбор столь сильной и политически окрашенной темы своим личным опытом: "Для меня было важно поговорить об этой профессии и, следовательно, о видимых и невидимых ограниченных возможностях, потому что это часть моей жизни. Чуть больше десяти лет я страдаю хроническим заболеванием. В самом начале я испытывала много боли, и я думала, что моя сексуальная жизнь закончилась... Как говорит в фильме персонаж Луизы, для меня на этом уровне все было "сломано". По мере того, как жизнь продолжалась, все наладилось, и я смогла постепенно восстановить связь со своим телом. Эта невидимая болезнь приводит к ежедневному выходу из строя, и в то время мне бы очень хотелось узнать о существовании сексуальной помощи".

"(...) Режиссер также хотела окружить себя грамотными и неравнодушными людьми. "У меня была возможность получить отзывы от сексуальных помощниц, в частности, от Сибель Лесперанс, которая сыграла роль в фильме, а также от людей с ограниченными возможностями, такими как Мари Леа Кинка. Эти свидетельства очень помогли мне создать историю и привнести в нее реализм. Я не хотела полностью отключаться от действительности".

"Сибель Лесперанс приехала из Канады, ей за тридцать, с лета 2018 года она работает во Франции в качестве сексуальной сопровождающей, - говорится в статье. - Проработав в течение пяти лет в эскорте, она специализировалась на сексуальном сопровождении людей с ограниченными возможностями после обучения в APPAS (Ассоциация содействия сексуальной поддержке): "Я выбрала эту специальность по многим причинам. Я знала, что в сексуальном сопровождении есть люди, которые не занимаются коммерческим сексом, они делают это из соображений сочувствия или великодушия. Я задумалась о том, что раз при эскорте мне приходилось сталкиваться с самыми разными типами тел, то следующим шагом, несомненно, должно стать обучение тому, как обращаться с людьми с ограниченными возможностями".

Когда Сибель поступила на новую работу, она сначала сосредоточилась на других категориях людей: "Я специализировалась на поздних девственниках, людях, страдающих болезненным беспокойством, или аутистах с синдромом Аспергера. Я занималась людьми с серьезными психологическими или социальными нарушениями. Я думаю, на мой подход повлияло то, что проявляется в фильме, а именно идея о том, что эскорт и сексуальное сопровождение намного ближе друг к другу, чем люди могут себе представить".

"Сибель Лесперанс поровну делит свое время между секс-работой и своей деятельностью в качестве активистки. Она является генеральным секретарем STRASS, французского профсоюза секс-работников. В настоящее время половина ее клиентуры - это люди с физическими недостатками, - пишет Slate.fr. "В среднем я провожу три или четыре встречи в неделю. Я не обязательно вижусь каждый раз с новыми клиентами, у меня гораздо более постоянная клиентура, чем у средней представительницы эскорта. 60% моих клиентов регулярно возвращаются".

"(...) Будь то эскорт или сексуальное сопровождение, услуги Сибель Лесперанс оплачиваются из расчета 200 евро в час, но она организует встречу по-разному в зависимости от потребностей своего клиента: "Для всех людей с ограниченными возможностями я добавляю час того, что мы называем социальным временем. Поэтому с самого начала я резервирую двухчасовой интервал, включая один час, когда мы немного больше погружаемся в секс. Это время можно использовать для компенсации ограниченных возможностей, и, в частности, оно используется для уменьшения беспокойства, успокоения человека, нужно больше времени на то, чтобы познакомиться друг с другом. Также есть время, затрачиваемое на логистику: иногда вам нужно найти время, чтобы посадить человека в лифт, если необходимо, раздеть его, помочь ему одеться и снова посадить в кресло... В общем, это время я добавляю бесплатно".

"(...) Действующее французское законодательство подвергает сексуальных помощниц значительному риску. Статьи закона о сутенерстве фактически гарантируют, что любое лицо, которое помогает или вступает в сексуальный контакт, считается сутенером: "Бабушка, которая пытается обеспечить, чтобы ее 25-летний внук мог видеться с сексуальной помощницей, считается сводницей с того момента, когда она принимает участие в транзакции, будь то вывод денег или установление контакта с нами. То же самое и с менеджерами заведений. Любой, кто знает, что в их помещениях происходит транзакция, считается сутенером отеля. Эти люди ведут себя очень смело, заявляя, что они хотят рискнуть, потому что считают, что делают правое дело".

"Сибель Лесперанс борется за декриминализацию проституции и отмену законов о сутенерстве. (...) Ее мечта? Дедраматизация покупки сексуальных услуг. "Если нам удастся отменить наказание клиентов и статьи закона о сводничестве, которые препятствуют созданию сетей и сотрудничеству профессионалов, я бы мечтала создать своего рода SCOP (общество сотрудничества и участия) сексуальных сопровождающих или секс-работниц, которые оказывают услуги сопровождения. В Австралии, как мы видели в документальном фильме "Скарлет-роуд", существует ассоциация секс-работников, в которой люди с ограниченными возможностями участвуют в организации профессионального обучения".

"(...) Анушка напоминает: "Без всякой предвзятости я все же надеюсь, что этот фильм повысит осведомленность о наших привилегиях в качестве трудоспособных и здоровых людей и даст нам понять, что в любой момент мы можем оказаться в затруднительном положении (инвалидности или травмы). Такое случается не только с другими людьми...".

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См. также:

"Я протестировала сексуальное сопровождение, и я считаю, что оно должно стать правом каждого из нас"