Как руководитель Wirecard Марсалек хотел на государственные деньги создать вооруженное формирование

"Под видом экономической помощи Ян Марсалек, занимавший тогда должность главного операционного директора Wirecard, хотел вовлечь австрийские ведомства в создание вооруженного формирования в Ливии", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Вообще-то весной 2018 года блестящая компания была приглашена в мюнхенский особняк члена правления Wirecard Яна Марсалека, чтобы обсудить оказание экономической помощи. Однако Марсалек начал встречу с восхваления своих "парней в Ливии". Они, по его словам, настолько суровые, что "не берут пленных". Скоро, говорил он, поступит новое оборудование, в частности, нагрудные видеокамеры, но видео с них, пожалуй, не нужно показывать - они слишком жестокие. Большую часть из четырех других участников встречи охватило щекотливое чувство. Они думали, что Марсалек хочет сделать доброе дело", - повествует журналист Фабиан Шмид.

"История началась за полгода до этого в Вене. Как можно помочь людям, которые хотят бежать из Африки в Европу, но застряли в охваченной гражданской войной Ливии? С этим вопросом осенью 2017 года близкий к Австрийской народной партии консультант Г., ранее работавший в министерстве внутренних дел, обратился к К., эксперту по делам беженцев. (...) Г. сказал К., что у него есть "известный", очень богатый клиент, который хочет участвовать в предоставлении экономической помощи в Ливии".

"(...) Когда выяснилось, что богачом является Ян Марсалек, это не вызывало у К. беспокойства: тогда компания Wirecard была уважаемым концерном, который обхаживали политики".

"Они познакомились в элитном мюнхенском бистро Käfer, расположенном лишь в нескольких шагах от особняка Марсалека. Еще в нескольких метрах от него - российское консульство, соседство которого с особняком Марсалека позже вызовет много вопросов", - отмечает издание. Участники встречи начали работу над проектом. В распоряжении Der Standard и Die Presse имеются соответствующие документы, говорится в статье.

"Планировалоcь вовлечь в дело местные ведомства. Министерство инфраструктуры должно было пожертвовать на "трансфер технологий в Ливию" 100 тыс. евро. К славной компании присоединился ефрейтор вооруженных сил федерации, который также занимался консультированием компаний. Он заверил, что получит еще 20 тыс. евро от министерства обороны. В распоряжении Der Standard и Die Presse имеется соответствующее письмо о намерениях (...), - пишет издание. - Однако со временем настрой пропал. Прежде всего это было связано с тем, что Марсалек не переводил деньги и у К. постепенно стали возникать финансовые проблемы. Для Г., который выступал посредником, ситуация становилась неловкой. Ему пришлось раскошелиться самому, чтобы успокоить К. (...) Весной 2018 года в доме Марсалека состоялась печально известная встреча".

"Мелкие инициативы - образовательные проекты, птицефермы - Марсалека не интересовали. Он хотел использовать мигрантов для строительства дорог; создать вооруженное формирование численностью 15 тыс. человек для защиты границы. И тем самым отличиться в глазах важных правителей в Евросоюзе. Чем дольше продолжалась встреча, тем более странными становились высказывания Марсалека, - повествует издание. - Он говорил о "россиянине с множеством разных функций", который может оказаться полезным. "Российский контакт", по его словам, может также обеспечить безопасность при поездках на место. К. и его сотрудник, который в одной из служебных записок категорически отговаривал от дальнейшего сотрудничества с Марсалеком, покинули встречу. Консультант Г. и ефрейтор остались, якобы для обсуждения вопроса об оплате".

"После встречи контакты с Марсалеком уменьшились. В какой-то сообщалось, что К. должен выставить счет российско-ливийскому учреждению в Москве. Эксперт по делам беженцев все еще пытался покрыть свои прежние расходы. В конце концов он получил от Марсалека 50 тыс. евро, гораздо меньше, чем было оговорено. Спустя несколько месяцев на одном из мероприятий он встретил ефрейтора, который сказал, что Марсалек "слишком близок к русским". На этот момент западные спецслужбы, в том числе немецкие ведомства, были предупреждены о Марсалеке участниками дела - но это не повлекло за собой никаких последствий".

"Дело Wirecard вспыхнуло лишь весной 2020 года. (...) Сам Марсалек бежал в Россию и скрывается от уголовного преследования. (...)", - констатирует Der Standard.