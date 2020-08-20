Маленькие дети с большой вирусной нагрузкой

"В то время как все больше стран готовятся к открытию школ, в связи с новым исследованием может снова разгореться дискуссия о заразности детей, - пишет немецкое издание

Süddeutsche Zeitung. - Ученые из Бостона снова показали, что в полости носа и глотки дети могут переносить большое количество Sars-CoV-2. Более того, было установлено, что их вирусная нагрузка превышает таковую у взрослых людей, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии".

"Я была удивлена высокому количеству вирусов, которое мы обнаруживали у детей всех возрастных групп, особенно в первые два дня после заражения, - сказала главный автор исследования Лаэль Йонкер из Массачусетской больницы общего профиля. - Представьте себе больницу, где лечат тяжелобольных взрослых и принимаются все меры предосторожности. И тем не менее вирусная нагрузка этих пациентов значительно ниже вирусной нагрузки "здорового ребенка", который ходит с большим количеством Sars-CoV-2".

По мнению Эндрю Престона, микробиолога из Батского университета, исследование вводит в заблуждение. "По его словам, детей с признаками заболевания изолируют, и они не ходят в школу. Исследователи же проверяли детей, которые обратились в бостонскую больницу для обследования или лечения. Они не репрезентативны для всех детей", - передает издание.

"Всего для исследования, опубликованного в научном журнале The Journal of Pediatrics, были изучены мазки из полости носа и глотки 49 человек в возрасте до 21 года. В большинстве случаев вирусная нагрузка была высокой у маленьких детей, а также у подростков. Исследователи также продемонстрировали, что в сравнении с подростками и взрослыми у маленьких детей наблюдается меньше рецепторов ACE2, через которые коронавирус попадает в клетки организма. Возможно, это делает их менее уязвимыми перед инфекцией. Тем не менее и эти дети могут заражаться и являться носителями большого количества вируса", - говорится в статье.

"Следует ли из этого, что дети легче распространяют вирус? Касательно этого бурно обсуждаемого вопроса авторы пишут: "Данное исследование демонстрирует, что дети могут являются потенциальным источником заражения во время пандемии Sars-CoV-2 - несмотря на то, что заболевание протекает у них в более мягкой или бессимптомной форме".

"То, что дети могут заражать других людей, не вызывает сомнений. Однако неясным по-прежнему остается то, в какой степени они способствуют распространению инфекции. Точная взаимосвязь между измеренной вирусной РНК и вероятностью передачи вируса не определена. К тому же в риске заражения решающее значение имеют и другие факторы, например, количество возбудителя, выделяемое при говорении, чихании и кашле, а также соблюдение детьми гигиены. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) пишет: "Подтверждение того, что дети играют главную роль в распространении Sars-CoV-2, отсутствует". Также и школы, по имеющейся на сегодняшний день информации, не играют значительной роли в распространении возбудителя. Впрочем, оценка ситуации осложняется тем фактом, что в последние месяцы большинство школ были закрыты или работали с большими ограничениями", - отмечает Süddeutsche Zeitung.