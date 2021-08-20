"Это более вопиющий случай, чем убийство в Тиргартене"

"Триллер о звуковом оружии дошел до Берлина. По информации Bild, в начале года два сотрудника посольства США в Берлине стали жертвами коварного оружия российской спецслужбы".

"В своих квартирах в районе Берлин-Митте двое сотрудников, которые занимались критичными для России темами, в течение нескольких месяцев подвергались воздействию высокочастотных звуковых волн, пока они и окружающие их люди не заболели так называемым "гаванским синдромом" и более не смогли работать. Некоторые из них до сих пор находятся на стационарном лечении в связи с серьезными повреждениями головного мозга", - пишет таблоид.

"По информации Bild, речь идет о сотруднице, которая должна была предотвращать российские дезинформационные атаки, кибератаки и попытки повлиять на немецкое общество, а также о сотруднике, который должен был воспрепятствовать завершению строительства российского газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море".

"Оба сотрудника были очень увлечены своей работой, с энтузиазмом сотрудничали с немецкими министерствами, органами безопасности и неправительственными организациями, чтобы помешать темным планам Путина в отношении Германии ... пока не стали жертвами жестокого российского оружия времен холодной войны", - говорится в публикации.

"Как стало известно Bild, атаки на обоих сотрудников начались примерно в конце 2020 - начале 2021 года, вскоре после избрания Джо Байдена новым президентом США. В феврале американский чиновник, занимавшийся "Северным потоком - 2", наконец капитулировал. В то время он рассказал Bild, что не только он, но и его жена и несколько его детей чувствовали себя настолько плохо, а их нервы были настолько расшатаны, что им пришлось незамедлительно покинуть Берлин".

"Сотрудница, которая должна была бороться с российскими дезинформационными атаками, сдалась в марте 2021 года. Печально, что сначала некоторые коллеги не верили ей, что она каждую ночь страдает от невыносимых головных болей и болей в ушах, которые не проходят даже днем и ощущаются как громкое жужжание и жжение".

"Лишь спустя несколько месяцев Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида под Вашингтоном определил, что в Берлине женщина получила "повреждение мозга, сравнимое с повреждениями от ударных волн при взрывах", - пишет издание.

"Как стало известно Bild, незадолго до болезни оба сотрудника подозревали, что стали мишенью российских спецслужб. (...) Так, чтобы проверить свои подозрения, женщина не ездила на своей машине по самому быстрому маршруту, а ездила в объезд. Она заметила, что за ней всегда следовали одни и те же машины. Она также заметила, что вокруг нее часто появлялись русскоговорящие люди".

"Как удалось узнать Bild, расследование, проводимое ведомствами США, идет вплоть до времен холодной войны. В середине 1970-х годов ЦРУ предупреждало своих сотрудников в Европе и России о "звуковом оружии", которое российский КГБ применял, воздействуя на дома нескольких сотрудников спецслужб".

"Но затем об оружии, напоминающем духовой инструмент и устанавливаемом за окном рядом с квартирой-мишенью, снова забыли. До сегодняшнего дня. Американские следователи предполагают, что с 2016 года российская разведка снова использует это оружие - как тогда впервые в кубинской столице Гаване или, как недавно в Вене, дает его в руки высокооплачиваемым преступникам, чтобы обезвредить американских чиновников".

"Американский дипломат, пожелавший остаться неназванным, оценил происходящее в разговоре с Bild. По его словам, атаки России на сотрудников посольства США являются "более вопиющими, чем убийство в Тиргартене", потому что путинский режим атакует сотрудников страны НАТО на территории другой страны НАТО и наносит им такой серьезный ущерб, что они больше не могут выполнять свои обязанности".

"Тот факт, что Россия теперь осмеливается совершать такие атаки в Берлине, имеет совершенно иной масштаб", - заявил дипломат".

"Кроме того, Bild узнал из нескольких источников, что Госдепартамент США до сих пор не связывался с органами безопасности Германии, чтобы помочь прояснить обстоятельства атак".

"Это показывает, насколько мало уверенности в том, что Германия будет проводить расследование", - сказал инсайдер в разговоре с Bild. После того, как в августе 2019 года в Тиргартене российской спецслужбой был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, и его убийство во много осталось без последствий, в США слабо верят в то, что Германия заинтересована в раскрытии преступления и наказании тех, кто стоит за российским террором в немецкой столице, добавил инсайдер".