Хот-дог может стоить вам 36 минут здоровой жизни, утверждают ученые

"Свежая булочка, сочная сосиска, немного лука, полоска горчицы - и вот уже текут слюнки. Но стоит ли хот-дог того, чтобы потерять 36 минут своей здоровой жизни? Таков вопрос, который задают эксперты из Мичиганского университета, оценившие более 5 тыс. продуктов на предмет того, насколько они влияют на ваше здоровье", - пишет Daily Mail.

"По их словам, куриные крылышки могут стоить вам 3,3 минуты здоровой жизни, тогда как соленый арахис и запеченный лосось наоборот - принесут вам примерно 26 и 16 минут соответственно", - говорится в статье.

Порция риса с бобами принесет 13 минут, а яблочный пирог - 1,3 минуты здоровой жизни.

Помимо затрат на здоровье, команда ученых также изучила степень воздействия продуктов на окружающую среду, указывает газета.

"Основываясь на своих выводах, команда ученых разработала несколько простых диетических замен, которые могут помочь людям питаться более здоровой - и более экологичной - едой. Они предлагают переключить 10% вашей суточной калорийности с говядины и переработанных мясных продуктов на смесь фруктов, бобовых, орехов, определенных морепродуктов и овощей. Это, считают они, может позволить вам получить дополнительные 48 минут здоровой жизни в день, а также сократить углеродный след вашего рациона примерно на треть", - подчеркивается в статье.

"Исследование было проведено экспертом по гигиене окружающей среды Оливье Джоллиет из Мичиганского университета и его коллегами. "Безотлагательность диетических изменений для улучшения здоровья человека и окружающей среды очевидна, - полагает профессор Джоллиет. - Наши результаты показывают, что незначительные конкретные замены предлагают реальную и эффективную стратегию для достижения значительных преимуществ для здоровья и окружающей среды, не требуя резких изменений в питании".

"В своем исследовании ученые изучили 5800 различных продуктов, включая хот-доги, пиццу, йогурты и сыры, с точки зрения их воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Что касается воздействия на здоровье, группа разработала новый, основанный на эпидемиологии рейтинг, получивший название "Индекс здорового питания", который рассчитывает нагрузку на здоровье порции того или иного продукта с точки зрения минут здоровой жизни, потерянных или приобретенных в результате его употребления в пищу". (...)

"Эксперты также рассмотрели воздействие популярных пищевых продуктов на окружающую среду, используя методологию под названием IMPACT World +, которая была разработана для учета жизненного цикла пищевых продуктов от производства и обработки до приготовления, употребления в пищу и отходов. К этому показателю команда добавила уточненную оценку использования воды, необходимой для приготовления различных продуктов, а также затрат здоровья в связи с процессами, которые образуют атмосферные аэрозоли - крошечные частицы загрязнения, которые могут попасть в ваши легкие. В общей сложности в исследовании каждое популярное блюдо оценивалось по 18 экологическим показателям", - сообщается в статье.

"После завершения обоих анализов исследователи классифицируют различные продукты по системе светофора - "красный-зеленый-желтый" - на основе их комбинированных питательных и экологических характеристик. "Зеленые" продукты, такие как выращенные в поле овощи, фрукты, бобовые, орехи, определенные виды морепродуктов и цельнозерновые, полезны с питательной точки зрения и оказывают незначительное воздействие на окружающую среду. Исследователи рекомендуют есть их больше".

"Ученые советуют сократить употребление "красных" продуктов, таких как мясные полуфабрикаты, говядина, свинина и баранина, которые, как правило, либо имеют негативные питательные аспекты (в первую очередь, переработанное мясо), либо приводят к большим экологическим издержкам. (... ) Однако ученые предупреждают, что некоторые продукты полезны с питательной точки зрения, но вредны для окружающей среды - и наоборот" (...)

"В предыдущих исследованиях выводы часто сводились к обсуждению продуктов растительного и животного происхождения, - отмечает Катерина Стилиану, один из авторов исследования и специалист по вопросам здоровья и окружающей среды. - Хотя мы обнаруживаем, что продукты растительного происхождения в целом показывают лучшие результаты, существуют значительные различия в продуктах как растительного, так и животного происхождения".

"Завершив первоначальное ориентированное на США исследование, исследователи теперь сотрудничают с партнерами в Бразилии, Швейцарии и Сингапуре, чтобы разработать аналогичные системы оценки, более адаптированные для этих стран. Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Food".