Алексей Навальный: Мы должны задавать коррумпированным автократам жесткие вопросы

"Коррупция мешает нам решать самые насущные политические вопросы. Пришло время сделать борьбу с ней главным приоритетом", - говорится в статье оппозиционера Алексея Навального, опубликованной на сайте немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ровно год назад я не умер от отравления химическим оружием - и, судя по всему, коррупция сыграла в этом не последнюю роль. Она разложила государственную систему, в том числе и спецслужбы. Когда их руководство занято вымогательством у бизнеса откупных денег, качество таких операций неизбежно страдает", - пишет Навальный.

"Группа сотрудников ФСБ нанесла нервно-паралитический яд на мое нижнее белье так же неумело, как неумело они следили за мной в нарушение всех инструкций в течение более трех с половиной лет. Это позволило активистам и расследователям полностью разоблачить их", - говорится в статье.

"При этом построенный на коррупции режим прекрасно справляется с более простыми задачами. Судебная система - первое, что берут под контроль автократы, желающие обокрасть свой народ, - работает по принципу quid pro quo. Именно поэтому после возвращения с лечения я прямо с самолета отправился в тюрьму".

"Обсуждать коррупцию на саммитах очень неудобно. Вот вы говорите с Путиным о Сирии и кибератаках: все довольны, всем интересно, на пресс-конференции в конце всем есть что сказать. Теперь представьте себе встречу с Путиным по вопросу коррупции. Сразу же все переходит на личности, глупая ситуация от начала до конца: самый богатый человек в мире, обокравший свою страну, должен говорить о том, как бороться с самим собой. Очень неудобно и неловко", - отмечает оппозиционер.

"А теперь включите новости: то, что Запад "не замечал" тотальной коррупции в правительствах Хамида Карзая и Ашрафа Гани, стало важнейшим фактором победы "Талибана"*. Не хотели обсуждать воровство из бюджета? Давайте обсуждать забивание камнями и казни обезглавливанием".

"После распада Советского Союза и окончания глобальной идеологической конфронтации коррупция в ее классическом понимании - использование служебного положения для личной выгоды - стала универсальной, неидеологической основой для процветания авторитарного интернационала во всем мире, от России до Эритреи, от Мьянмы до Венесуэлы".

"При этом коррупция уже давно перестала быть внутренней проблемой этих стран. Она почти всегда является одной из важнейших причин глобальных проблем, стоящих перед Западом. Новая война в Европе с использованием артиллерии и авиации? Это месть Путина Украине за революцию против коррупции, которая свергла с трона его ставленника Януковича. Религиозным экстремистам всех мастей легче вести свою пропаганду, когда их противники разъезжают по улицам своих нищих стран на "роллс-ройсах". Кризисы беженцев провоцируются бедностью, а последняя почти всегда - коррупцией", - указывает Навальный.

"Хорошо, что изменение климата не связано с коррупцией", - скажете вы с иронией. Я предлагаю вам сказать это перед лицом миллионов гектаров сибирских лесов, горящих каждый год из-за варварских рубок, нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации лесных ресурсов. Не желая спекулировать подобными прогнозами, я опасаюсь, что следующий крупный теракт будет совершен не с помощью очередной бомбы религиозных фанатиков, а, например, при помощи химического оружия в системе водоснабжения крупного города или разрушительной атаки на IT-инфраструктуру целой страны. Заказчиком этого теракта будет очередной владелец золотого дворца, цель которого - перевести внимание мировой общественности с этих дворцов к вопросам глобальной безопасности".

"Поэтому мы не должны испытывать неловкость, задавая жесткие, личные вопросы авторитарным, коррумпированным лицам, принимающим решения. Наоборот, они должны знать, что их подозрительные сделки всегда будут главной темой мировых саммитов. Это станет важнейшим шагом в устранении причин многих проблем", - уверен политик.

"Так что же нам делать? Ведь люди, сидящие в Вашингтоне или Берлине, не могут эффективно бороться с коррупцией чиновников в Минске или Каракасе? Это так, но верно и то, что важной особенностью коррупции в авторитарных государствах является использование западной финансовой инфраструктуры. В 90% случаев то, что украдено, хранится на Западе. Чиновник, работающий на автократа, лучше других знает, как важно держать активы как можно дальше от своих коллег и от своего босса".

"Все, что необходимо для начала работы, - это решимость и политическая воля западных лидеров. Первый шаг - превратить коррупцию из источника баснословных возможностей в тяжкое бремя, по крайней мере, для части элит, окружающих автократов", - поясняет Навальный, предлагая "несколько совершенно реалистичных шагов, которые легко предпринять и которые могут стать очень эффективным началом в борьбе с глобальной коррупцией".

"1. Западу необходимо определить и признать особую категорию: категорию "стран, которые способствуют коррупции". Это позволит принимать единые меры против группы стран, а не только санкции против отдельных государств".

"2. Самой важной санкцией, в некотором смысле налогом на коррупцию для этой группы стран, должно стать "обязательство прозрачности": вся документация по контрактам между западными компаниями и их партнерами из стран с коррупционными рисками должна быть опубликована, если эти контракты каким-либо образом связаны с государством, чиновниками и их родственниками. Ты сотрудник государственной компании из страны с высоким риском коррупции и хочешь купить виллу на Французской Ривьере? Покупай, но вся информация о сделке станет публичной. (...)".

"3. Борьба с коррупцией без борьбы с коррупционерами - это лицемерие, которое подрывает доверие избирателей к любым действиям в этой области. До тех пор, пока против олигархов не будут введены индивидуальные санкции, в первую очередь против олигархов из окружения Путина, морального лидера всех мировых коррупционеров, любая антикоррупционная риторика Запада будет восприниматься как пустословие. Нет ничего более разочаровывающего, чем читать новый "санкционный список", заполненный полковниками и генералами разведки, которых никто не знает, но тщательно очищенный от всех тех, в чьих интересах эти полковники действуют", - пишет оппозиционер.

"Запад должен освободиться из семантического плена, в котором ярлык "бизнесмен" является карт-бланшем, сильно затрудняющим включение в санкционный список. Путинские олигархи - как руководители государственных предприятий, так и формально частные лица, чье состояние, однако, связано с группой Путина - не "бизнесмены", а лидеры организованных преступных группировок. Но, к сожалению, западный истеблишмент ведет себя как собака Павлова: покажи ему полковника спецслужбы, и он закричит: "Вводите против него санкции!". А если показать ему олигарха, который финансирует полковника, он крикнет: "Приглашайте его в Давос!".

"4. В США, Великобритании и Германии уже существуют прекрасные инструменты для борьбы с иностранной коррупцией, такие как Закон о коррупции за рубежом, Закон о взяточничестве и другие, - продолжает Навальный. - Угадайте, сколько дел было возбуждено по обвинениям, выдвинутым нашей организацией, которую путинское правительство теперь классифицирует как экстремистскую? Правильно: ноль. Горькая правда заключается в том, что западные правовые системы даже гарантируют привилегии коррумпированным лицам из-за рубежа. Немного политической воли со стороны правительства (и давления со стороны общественности) - и ситуацию можно было бы исправить".

"5. Необходимо создать международный орган или комиссию для предотвращения экспорта политической коррупции. Вы посмотрите, что происходит: за относительно небольшие деньги Путин охапками скупает ультраправые и ультралевые движения по всей Европе, превращает их политиков в своих олигархов и агентов. Процветает узаконенное взяточничество путем "членства в наблюдательных советах государственных предприятий" и тому подобное. (...) Все контракты, связывающие бывших и действующих западных политиков с партнерами и коррумпированными авторитарными государствами, также должны быть обнародованы".

"Ни денег, ни солдат, ни реструктуризации промышленности и мировой политики не нужно для того, чтобы, наконец, начать действовать, - заключает Навальный. - Только политическая воля. Но это, к сожалению, зачастую дефицитный ресурс. Общественное мнение и воля избирателей в конечном итоге являются теми составляющими, которые необходимы, чтобы сдвинуться с мертвой точки. И однажды лидеры государств напишут в своих мемуарах о том, как они решили многие важные проблемы, стоящие на первом месте в повестке дня, просто устранив первопричину их возникновения. Без армии, миллиардов и бесполезно потраченных десятилетий".

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации