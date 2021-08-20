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20 августа 2021 г.
20 августа 2021 г.

Корреспондент | Focus

Пластиковые экраны призваны остановить распространение вируса, но лишь ухудшают ситуацию

"Будь то кафе, супермаркеты или офисы: после того, как началась пандемия коронавируса, защитные экраны из пластика и оргстекла можно встретить повсюду. Эта простая мера должна остановить распространение частиц коронавируса. Но исследователи обнаружили: эти экраны не только бесполезны - иногда они ухудшают ситуацию", - сообщает немецкий журнал Focus.

"В последние месяцы в ряде исследований был сделан вывод о том, что защитные экраны лишь в редких случаях оказывают положительное влияние на распространение аэрозолей в помещениях. В вызывающем большой интерес исследовании, проведенном учеными из Университета Джонса Хопкинса, и вовсе предполагается, что в местах с пластиковыми экранами наблюдается повышенный риск заражения коронавирусом", - говорится в публикации.

"Исследователи указывают на "мертвые зоны": это места, где циркуляция воздуха полностью отсутствует - и где могут скапливаться аэрозоли. Обычно в хорошо проветриваемых помещениях аэрозоли заменяются свежим воздухом через 15-30 минут. Но пластиковые барьеры могут мешать циркуляции и создавать эти самые "мертвые зоны". В результате аэрозоли дольше остаются в помещении, и риск заражения возрастает. То есть кассир на кассе супермаркета может быстрее заразить своего коллегу, сидящего рядом".

"К аналогичному выводу пришли и исследователи из различных учреждений американского штата Массачусетс. В ходе одного из исследований ученые изучили показатели коронавируса в зданиях местных школ - и доказали с помощью экспериментов, что экраны из оргстекла замедляют циркуляцию воздуха. Другие исследования показывают, что защитные экраны могут давать ложное чувство безопасности, что делает людей менее осмотрительными", - отмечает издание.

"Впрочем, пластиковые экраны не совсем бесполезны. Они являются хорошим способом предотвратить распространение капельных частиц при чихании или кашле, поэтому их также можно встретить на шведских столах и в булочных. Также если за стеклом находится только один человек, например, водитель автобуса, экраны могут быть полезны".

"По сообщениям СМИ, в настоящее время в США проводятся другие исследования о влиянии экранов из оргстекла на распространение коронавируса. Однако исследователи уже сходятся в одном: другие меры гораздо эффективнее. Например, ношение маски - или вакцинация", - пишет Focus.

Источник: Focus


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