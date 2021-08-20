Фабрис Баланш: "Афганистан - это образец мести географии"

"Фиаско стран Запада в Афганистане можно объяснить силой идеологической составляющей в их решениях, которая идет рука об руку с их презрением к географии", - утверждает географ Фабрис Баланш, преподаватель Университета Лион-2, руководитель исследовательской группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку, в интервью Le Figaro.

(...) "Афганистан является страной гор и долин с крутыми склонами, ущелий для перехода из одного региона в другой: это страна, разделенная на блоки. Что, разумеется, создает проблему для всех держав, желающих в нее проникнуть. Такой рельеф крайне сложно контролировать", - отмечает Фабрис Баланш.

"У такого физического разделения на блоки есть человеческая, социальная сторона. В долинах страны проживают разные этнические группы: пуштуны, узбеки, таджики. Эти этнические группы сами делятся на кланы и племена, которые являются конкурентами. Даже центральной власти в Кабуле во времена королевства так и не удалось установить прямой контроль над населением", - продолжает он.

"Подобная физическая реальность и подобная этническая раздробленность являются важными аспектами для понимания страны. Они также связаны друг с другом: племена могут сохранять свою индивидуальность благодаря физической географии конкретного участка земли. Например, мы контролируем нашу долину. Уточним, что география имеет две составляющих: физический вопрос и человеческую, культурную специфику страны. Западные лидеры не хотели их видеть или понимать, и это привело их к фиаско", - считает эксперт.

(...) "Американцы не смогли понять этническое и племенное разнообразие Афганистана. Это проблематично для западных держав, которые хотят "сменить режим" путем продвижения демократии, прав женщин, прав человека, но все это идет никак не соотносится с обществом и афганским консерватизмом, то есть с реалиями страны. Просоветские лидеры Бабрак Кармаль и Наджибулла в свое время тоже хотели модернизировать страну в коммунистической манере и столкнулись с теми же проблемами. Страны Запада повторили эту ошибку", - отмечает Баланш.

(...) "Роберт Д. Каплан, американский публицист и геополитик, написал книгу, вышедшую на французском языке в 2014 году "Месть географии. Что могут рассказать географические карты о грядущих конфликтах и битве против неизбежного". Он правильно пишет, что мы можем послать людей на Луну, но у нас все еще масса трудностей при пересечении Гималаев. Есть географические реалии, добавленные к культурным реалиям, которые накладываются друг на друга и которые необходимо принимать во внимание. Вы можете попасть в афганское общество и сделать операцию на открытом сердце, но изменение менталитета потребует гораздо большего времени", - указывает собеседник издания.

(...) "Давайте возьмем в качестве метафоры игру в шахматы: с геополитической точки зрения шахматные фигуры представляют собой разных деятелей и различные державы, но шахматная доска, на которой мы играем, тоже обладает определенной динамикой, ее квадраты неоднородны: это и есть география. Существуют различия между квадратами, связанные с рельефом и местной культурой", - поясняет он.

"Люди, сидящие в офисах в Париже или Вашингтоне, обо всем этом забывают. География напоминает им о себе, как это видно на примере Афганистана. Можно даже сказать, что Афганистан - это образец мести географии: рельеф, который трудно контролировать, население, которое трудно изменить. Для стран Запада в этой стране есть множество неблагоприятных факторов", - отмечает географ.

"За последние десять лет или около того добавились другие факторы, в частности, касающиеся соседних стран, таких как Россия, Китай, Пакистан, которые набрали силу: Россия посредством своей интервенцией в Сирии, Китай посредством своих глобальных поползновений. Кроме того, некоторые стремились подлить масло в огонь, вооружая талибов*, чтобы заставить американцев уйти. Все это усилило давление на американское присутствие. Но несмотря ни на что, географическая реальность не принималась во внимание", - говорится далее.

"В Афганистане "смена режима" не может сработать, демократию нельзя установить одним щелчком пальцев. (...) Неправительственные организации, продвигающие права человека, обучают активистов, которые находятся в полном отрыве от действительности на местах, и в конечном итоге создают иллюзию успеха этой политики. Потому что все, от местного персонала до руководителей НПО, заинтересованы в продлении финансирования, с тем, чтобы сохранить свою работу, а также в том, чтобы местные активисты получали визу в Европу или Северную Америку", - анализирует Баланш.

"Та же стратегия преобладает в западной дипломатии. Того, кто реалистичен, временно отстраняют, а того, кто поддерживает иллюзию, повышают. Поэтому вполне естественно то, что Кабул, служащий витриной западного успеха в Афганистане, рухнул за несколько часов", - считает он.

(...) "Реальность, которую мы не понимаем, то есть, этническое, племенное и клановое разнообразие, является главным организующим фактором общества и политики. Факторами политической мобилизации в Афганистане являются не социальные классы, а принадлежность к этнической группе и племени", - утверждает Баланш.

(...) "Ирак, Сирия и Афганистан свидетельствуют об одной и той же проблеме: стратегии придумываются людьми, которые проецируют на эти страны западные концепции, а иногда и фантазии. Лица, принимающие решения, зачастую получили образование в Институте политических исследований и не разбираются в географии и во всех ее реалиях. Они не знают ни жителей, ни местности, потому что не покидают свои офисы. Более того, они не доверяют людям, которые находятся на местах, поскольку те делают заключения, идущие вразрез с их мнением. Все эти причины лежат в основе фиаско в Ираке, Сирии, а теперь и в Афганистане", - полагает эксперт.

(...) "Сегодня Запад ведет войну 2.0: он смотрит в Twitter, сканирует социальные сети, но не сливается с местностью. Однако талибы*, сидящие в своих горных долинах, не общаются в Twitter! В интернете представители Запада находят деятелей, которых они считают местными акторами. Их видно в сети, потому что они говорят по-английски и у них много подписчиков. Но эти люди представляют собой элиту, оторванную от местной действительности. Настоящих акторов представители Запада не знают, те приходят с периферии", - резюмирует Фабрис Баланш.

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* - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ