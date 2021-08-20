Владимир Федоровский: "Разрыв между Россией и Европой несет в себе большую опасность"

"Тридцать лет назад провал московского переворота ознаменовал необратимый конец коммунизма в России. Но с тех пор, как сетует писатель и бывший дипломат Владимир Федоровский в интервью Le Figaro, России и Западной Европе так и не удалось объединиться. И не только по вине Путина...".

(...) "В целом, сегодняшние отношения между Европой и Россией находятся на грани разрыва, что является серьезной проблемой для россиян, но также и для европейцев. Сегодня мы наблюдаем серьезный сдвиг страны в сторону Азии. Когда я был дипломатом, 80% россиян были настроены проевропейски, сегодня - только 20%. Мы живем в виртуальном мире, где думают, что Путин везде, что он стоит за "Брекзитом", Каталонией, выборами в США, "желтыми жилетами" и т. д. Генри Киссинджер недавно сказал, что это явление намного серьезнее, чем холодная война. В тот период существовали правила, различие между реальной политикой и манипулированием, дезинформацией и пропагандой. Сегодня люди лгут и верят в собственные выдумки", - отмечает Владимир Федоровский.

"К господству виртуального добавляются определенная интеллектуальная лень, недостаток общей культуры и анализа, что объясняет, почему этот необратимый разрыв не ощущается так сильно. Некоторые западные политики и СМИ демонизируют Россию, преследуя собственные интересы и порой выдвигая определенные доводы, например, борьбу с кризисом. Но они не осознают того, что русские больше не хотят такой Европы, которую они считают подчиненной Соединенным Штатам, исламизированной и не принимающей своего иудео-христианского наследия", - продолжает он.

(...) "Относительно посредственные эксперты не понимают, что создание экономического и военного союза между Китаем и Россией на самом деле является антизападным альянсом. Русские полностью преобразовали свою армию и очень разумно использовали нефтяную манну, настолько, что теперь они стали номером один во многих сферах. Западные интеллектуалы ослеплены своим высокомерием и продолжают думать, что русские идиоты, что Путин - это Гитлер новых времен. Этот разрыв представляет большую опасность для России, на гербе которой изображен двуглавый орел, смотрящий на Европу с одной стороны и на Азию с другой. Но это также опасность для Европы", - подчеркивает Федоровский.

"(...) В сложившейся ситуации виновны обе стороны. Страны Запада верят, что именно они победили коммунизм. Это не соответствует действительности. Режим рухнул, потому что Горбачев сознательно прекратил политический террор. Однако без террора тоталитарный режим не функционирует. Позднее он, конечно, допустил серьезные ошибки в руководстве экономикой страны. Но Запад, со своей стороны, нарушил заключенные соглашения, такие как согласие России на объединение Германии в обмен на отказ от расширения НАТО на восток. Затем последовала череда событий, усугубляющих кризис: политика "санитарного кордона" в странах Балтии, война в Югославии, активная политика США в Украине и Грузии", - напоминает бывший дипломат.

"Российское общественное мнение почувствовало себя оскорбленным и разочарованным, и в 1991 году пришло к выводу, что Запад хотел убить не коммунизм, а Россию. Такой феномен, как Путин, стал порождением этого разочарования. Честно говоря, оно было связано не только с дипломатической ленью Запада, но и с крайней нищетой, которая возникла в России с 1990 года при президенте Борисе Ельцине, некомпетентном в управлении делами страны. (...) Тогда 2% населения России разделили между собой богатство страны, в то время как почти 50% жителей жили за чертой бедности. Возникла аномальная система. Из-за этого идея выхода из коммунизма и само понятие демократии оказались полностью дискредитированными. Кстати, русские придумали выражение, которое ассоциирует демократию с организованным воровством...", - комментирует собеседник издания.

(...) "Путину прекрасно удается инсценировать состояние тревожной и вызывающей беспокойство державы, воскрешая представления о великом царе, сильном народе, осажденной крепости, вездесущих врагах. Он внушил российскому коллективному сознанию веру в то, что при его правлении произойдет восстановление могущества и чести России, возобновившей связь со своей долгой историей. Путин ловок и умен. Он отличный режиссер национального романа. Он умеет манипулировать ментальным кодом русского человека. Он приукрашивает величие страны, заставляя поверить в линейную историю между царизмом и советской системой. С помощью такого метода он реабилитирует Сталина, изображая его только как победителя над нацистами во Второй мировой войне, и не упоминая об его преступлениях", - анализирует Владимир Федоровский.

(...) "Европейцам же прежде всего необходимо прекратить демонизировать Россию. Я говорю не о Путине, а о русской цивилизации", - резюмирует собеседник издания.