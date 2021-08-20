Дефицит пшеницы: глобальное потепление идет на пользу России и во вред Франции

"В Канаде засуха, в Европе обильные дожди: экстремальные погодные условия в Европе и Северной Америке вызывают опасения по поводу нехватки пшеницы твердых сортов, служащей основой для производства макаронных изделий и манной крупы. Россия может воспользоваться такой ситуацией, чтобы занять новое место в качестве мирового гиганта по производству пшеницы", - пишет журналист Marianne Тео Мой.

"Изменение климата ставит под угрозу рынок макаронных изделий". Коммюнике, опубликованное в понедельник, 16 августа, которое начинается таким образом, выпущено не какой-то НПО, являющейся сторонницей теории катастрофизма, а очень серьезными профессиональными ассоциациями производителей макаронных изделий и манной крупы", - говорится в статье.

"Французский Союз производителей макаронных изделий (Sifpaf) и Комитет по производству манной крупы (CFSI) подчеркивают катастрофические последствия "слишком обильных дождей в Европе" и "беспрецедентной" засухи в Канаде. Пострадавшая от сильной жары, которую называют "тепловым куполом", Канада рискует потерять треть своего производства пшеницы твердых сортов, необходимой для изготовления макаронных изделий. Когда речь идет о крупнейшем в мире экспортере, на которого приходится две трети мировых продаж пшеницы твердых сортов, становится понятной серьезность этой ситуации", - передает автор статьи.

(...) "Во Франции, как и повсюду в Европе, именно дожди во время цветения и сбора урожая делают пшеницу твердых сортов менее "пригодной" для изготовления макаронных изделий. И в этом контексте цены на пшеницу с середины июля выросли на 30%, поскольку неудовлетворительное производство усугубляется "исторически низкими" запасами", - пишет Marianne.

(...) "Исследование, опубликованное в 2019 году в журнале Nature Climate Change, подчеркнуло "значительное увеличение вероятности" плохих урожаев, связанных с климатом одновременно в нескольких регионах-производителях. Ожидаемые исследователями последствия: "скачки цен" и "голод".

"(...) Однако от изменения климата может выиграть другой игрок - Россия. С начала 2000-х годов Москва увеличила экспорт пшеницы. Ее первый актив - Черноморский регион, где пшеница растет на плодородных почвах по цене за гектар в два раза ниже, чем во Франции. Пользу из подобных благоприятных условий также извлекают Украина, Румыния и Болгария. Но сегодня расширять зоны ведения сельского хозяйства России позволяет совсем другая территория: Сибирь", - отмечает Тео Мой.

"В своем последнем докладе клуб Déméter, который выпускает перспективный анализ сельского хозяйства и продовольствия, упоминает Сибирь как будущую "самую большую пшеничную землю в мире", такие перспективы эксперты предусматривают через "50 лет". С таянием вечной мерзлоты Сибирь постепенно размораживается, и фронт между тундрой и тайгой отодвигается на север. "Скорость сдвига в моделях оценивается от 50 до 70 километров каждые десять лет", - говорится в докладе. В 2080 году посевная площадь в России может увеличиться вдвое...", - передает журналист.

"Это удача для россиян, которые смогут увеличить свое производство, компенсируя "падение производства в традиционных регионах, которое должно быть вызвано потеплением", - отмечается в докладе. Россия сможет обрабатывать более обширную посевную площадь, однако эти новые поля также будут подвергаться все более серьезным климатическим угрозам из-за глобального потепления. В частности, Сибирь в течение нескольких лет страдала от чрезвычайно серьезных пожаров. Этим летом пожар опустошил пространство... превышающее по размеру Португалию", - говорится далее.

(...) "Из всей пшеницы, произведенной в России, которая с 2016 года стала ведущим мировом экспортером, Владимир Путин сделал настоящее дипломатическое оружие, хотя колосья пшеницы уже фигурировали на гербе СССР, как символ сельскохозяйственной мощи страны. За пределами Черноморского региона, где произошли изменения в инфраструктуре с целью облегчения торговли, Россия теперь нацелилась на Средиземноморский бассейн, ведущий регион потребления твердой пшеницы в мире, где ее употребляют, в частности, в виде манной крупы", - комментирует автор публикации.

"Всего за несколько лет Египет стал сверхзависимым от российской пшеницы, что привело к дипломатическому кризису между двумя странами в 2016 году на фоне санитарных критериев для импортируемой пшеницы. Теперь в поле зрения россиян оказался Алжир, главный покупатель французской пшеницы, а также Марокко и Тунис. Российские зерновые культуры, менее дорогие, чем французская пшеница, ставшие теперь сопоставимыми по качеству, имеют основания быть оцененными по достоинству", - рассуждает журналист.

(...) "Но, несмотря на все усилия, в условиях конкуренции со стороны России битва за пшеницу для Франции, чье производство твердой пшеницы неуклонно сокращается, рискует быть проигранной заранее", - резюмирует Тео Мой.