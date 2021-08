20 августа 2021 г. Майкл Гордон | The Wall Street Journal Путин отверг идею присутствия американских вооруженных сил около Афганистана на саммите с Байденом "Президент России Владимир Путин во время встречи на высшем уровне 16 июня с президентом Байденом выступил против какой-либо роли американских сил в странах Центральной Азии, сообщили высокопоставленные американские и российские официальные лица, что подрывает усилия вооруженных сил США по борьбе с новыми террористическими угрозами после ухода из Афганистана", - передает The Wall Street Journal. "Эта дискуссия между американскими и российскими лидерами, о которой ранее не сообщалось, усложнила возможности американских вооруженных сил по размещению беспилотных летательных аппаратов и других контртеррористических сил в странах, граничащих с Афганистаном, не имеющим выхода к морю. Эта проблема усугубилась после коллапса в минувшие выходные афганского правительства и вооруженных сил", - говорится в статье. "Также эта дискуссия указывает на то, что Москва больше настроена на попытку сохранить Центральную Азию как сферу влияния, чем на расширение сотрудничества с новым американским президентом в связи с беспорядками в Афганистане, заявили бывшие и нынешние чиновники США". "Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда", - указывает Пол Гобл, бывший эксперт Госдепартамента по Евразии. (...) "Без доступа к странам Центральной Азии, таким как Узбекистан, Киргизия или Таджикистан, для совершения полетов в Афганистан США должны будут полагаться на базы в Катаре, других странах Персидского залива и авианосцы ВМС США в Индийском океане. Время полета из стран Персидского залива настолько велико, что американский беспилотник может потратить более 60% своей миссии на перелеты в Афганистан и обратно с базы США в Аль-Удейде в Катаре, сообщил бывший высокопоставленный военный чиновник США. Это ограничит время проведения разведки или нанесения ударов (...)", - отмечает газета. "Однако Путин сказал Байдену на их встрече в Женеве, что Москва выступает против любой военной роли США в регионе Центральной Азии и что Китай также отвергнет ее - это позиция, которую еще раз озвучил на этой неделе высокопоставленный российский чиновник. Высокопоставленный американский чиновник сказал, что президент России подчеркнул этот аспект, несмотря на то, что Байден не стремился получить поддержку Путина в размещении американских военных или разведывательных ресурсов в этом регионе", - говорится в публикации. Мы не видим, как какая бы то ни было форма военного присутствия США в Центральной Азии может укрепить безопасность вовлеченных стран и / или их соседей. Это будет определенно НЕ в интересах России, написал в четверг в заявлении, отправленном The Wall Street Journal по электронной почте, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, и эта позиция не изменилась на фоне того, что происходит в Афганистане в эти дни. "Даже поддержание способности продолжать полеты из региона Персидского залива сопряжено с потенциальными дипломатическими осложнениями теперь, когда Афганистан контролирует "Талибан"*, указывают бывшие чиновники. На ранней стадии своих операций в Афганистане США использовали базы в Узбекистане и Киргизии. Но США покинули Узбекистан в 2005 году, а Киргизию - почти десять лет спустя после того, как Россия и Китай оказали давление на страны региона, чтобы они свернули военное сотрудничество с Вашингтоном", - сообщается в статье. (...) "Хотя Россия имеет значительное влияние в Средней Азии, по словам бывших чиновников США, Москва не обязательно диктует свои условия некоторым столицам региона. "У Москвы есть некоторые рычаги влияния, но они не абсолютные, - считает Гобл. - Если вы спросите меня, хотел бы Ташкент сотрудничать с Соединенными Штатами, ответ будет "да". Хотела бы Москва, чтобы Соединенные Штаты и Ташкент сотрудничали, ответ, я думаю, буде "нет". (...) "В последние недели Россия провела серию совместных военных учений с военными Таджикистана, где у нее есть военная база, и Узбекистана, подчеркнув свое обещание помочь региону в противодействии любым угрозам безопасности со стороны Афганистана. (...) "Если логика США заключается в том, что их военное присутствие может укрепить безопасность в Центральной Азии, то для Москвы естественным ответом будет то, что об этом можем позаботиться мы, мы делали это в течение длительного периода времени", - отмечает Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, некоммерческого аналитического центра в Москве. Издание напоминает, что "10 лет назад Россия и США сотрудничали по Афганистану: в 2009 году США организовали отправку поставок в Афганистан через Россию и страны Центральной Азии из-за трудностей с пополнением запасов войск через Пакистан". (...) "Тогда было мнение, что США собираются остаться в Афганистане и попытаться исправить положение, - говорит Уильям Кортни, бывший посол США в Казахстане и Грузии. - Но теперь мы унижены. Они не верят, что мы будем надежными защитниками от влияния "Талибана"* в Средней Азии. Их главная обеспокоенность - исламские радикалы, движущиеся на север, и наркотики, движущиеся на север". В написании статьи принял участие Георгий Кантчев * - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации Источник: The Wall Street Journal