20 декабря 2017 г. Атле Стаалесен | The Independent Barents Observer Отмечая столетие неустанной охоты на шпионов, ФСБ задерживает дружелюбного норвежского пенсионера "Сегодня 20 декабря, и на Лубянке, где находится московская штаб-квартира службы безопасности страны, праздник. В этот день сто лет назад большевик-революционер Феликс Дзержинский основал ЧК и переехал в помещения в центре города. Службу безопасности, известную своими безжалостными и кровавыми контрреволюционными делами, позднее несколько раз переименовывали. Но суть сменявших друг друга НКГБ, НКВД, МГБ и КГБ оставалась прежней. С 1995 года это ФСБ", - пишет журналист норвежского интернет-издания The Independent Barents Observer Атле Стаалесен. Глава ФСБ Александр Бортников в интервью "Российской газете" представил картину работы службы, "операции которой на протяжении ста лет имели решающее значение для национальной безопасности и борьбы с иностранной разведкой", передает Стаалесен. По его словам, сегодня роль ФСБ не менее важна, а с 2012 года были осуждены 137 сотрудников иностранных спецслужб и их агентов. "В декабре бортниковская ФСБ приметила гражданина Норвегии 62-летнего Фруде Берга, отставного погранинспектора из Киркенеса, города всего в нескольких километрах от российского Кольского полуострова", - продолжает Стаалесен. Передавая сообщения СМИ (подробнее см. - В Москве арестован норвежец, подозреваемый в шпионаже), журналист пишет, что Берга задержали в Москве, куда он приехал для встречи с друзьями, в том числе бывшими коллегами из российской погранслужбы. Утверждается, что Берг получил секретные сведения от Алексея Житнюка, у которого был доступ к информации о российском флоте. Согласно ФСБ, эти сведения он собирался передать норвежским спецслужбам и в конечном счете ЦРУ. "Однако с некоторыми деталями в этой версии ФСБ явно что-то не то. По словам источника "Росбалта", 24-летний Житнюк, бывший местный полицейский, был уже арестован 30 ноября, более чем за неделю до задержания Берга. Если это так, то Житнюк уже был за решеткой, когда в Москву приехал Фруде Берг. Есть много не получивших ответа вопросов и о мотивах Фруде Берга и Алексея Житнюка", - отмечает Стаалесен. Газета "Московский комсомолец" утверждает, что в деле может быть украинский след. "Загадочно и то, как Фруде Берг оказался замешан в интриги ФСБ. У бывшего погранинспектора много друзей и связей в российской погранслужбе, после того как он 24 года имел дело с регулярным приграничным сотрудничеством между службами двух стран", - говорится в статье. Как передает журналист, после отставки в 2014 году Берг активно участвовал в деятельности местного гражданского общества. Он возглавляет совет местной церковной общины и работает в Красном Кресте. Также он член правления группы "Пикене По Брен" (Pikene På Broen, "Девушки на мосту"), занимающейся кураторством в области современного искусства. Он известен и как человек, выступающий за диалог с Россией. "Он друг России. И он не тот, кто может быть шпионом", - рассказали жители Киркенеса. Российский адвокат Иван Павлов в интервью норвежской газете Dagbladet сказал, что дело Фруде Берга разрешится не скоро. По его словам, ему не известен ни один случай, когда обвиняемого в шпионаже иностранца не сочли бы виновным, а за последние годы количество таких дел выросло. "Между тем офицеры российской службы безопасности сегодня поднимают бокалы и пьют за успех и продолжение борьбы с иностранными угрозами, реальными и воображаемыми. ФСБ сегодня сильнее, чем когда-либо в постсоветский период, и служит прочным основанием для власти президента Владимира Путина", - пишет Стаалесен. Источник: The Independent Barents Observer