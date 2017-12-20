"Запад-2017": Россия отрабатывала тактику ведения военных действий против сил НАТО в Европе

Как стало известно Bild из источников в одной из западных спецслужб, в ходе российских учений "Запад-2017" речь шла не об обороне и борьбе с терроризмом, как заявлялось официально, а об отработке тактики ведения военных действий против НАТО на территории Европы.

"В основе учений, - пишет автор публикации Юлиан Рёпке, - лежал сценарий захвата стран Балтии в течение нескольких дней. Одновременно с этим отрабатывалась так называемая "шоковая операция", направленная против западноевропейских стран НАТО, в том числе Германии".

Немецкому таблоиду Bild удалось побеседовать с двумя ведущими экспертами одной из западных разведок. Они уверены в том, что в ходе недавних учений "проводилась тренировка по захвату самого уязвимого, с российской точки зрения, региона НАТО" - стран Балтии. По словам экспертов, "для этого необходимо быстро осуществить операцию "Сувалкский коридор", чтобы отрезать Польшу и исключить любое усиление натовских сил из Литвы, говорится в статье.

В частности, на маневрах отрабатывался "захват аэродромов и портов с целью недопущения прибытия на них военного подкрепления из стран Североатлантического альянса". Эксперты подчеркивают, что подразумевалась "чисто военная операция", когда "не потребуется занимать всю страну или провозглашать там некую "народную республику" - силы будут брошены на захват объектов транспортной инфраструктуры", передает Рёпке.

Кроме того, по словам источников Bild, в ходе учений "Запад-2017" проводилась тренировка бомбардировок объектов в Западной Европе: "самолеты ВВС РФ приближались к немецкому и датскому побережью со стороны Северного моря, а также к территории Швеции, Финляндии и Польши со стороны Балтийского моря. В маневрах были задействованы стратегический бомбардировщик ТУ-95, а также истребители и самолеты-заправщики".

"Хотя собеседники издания не знают, какие конкретно цели в Германии и, возможно, в Нидерландах, могут быть атакованы ТУ-95, они говорят: "Это точно было частью учений, проходивших в сентябре", - пишет корреспондент.

"Эксперты указывают, что стратегические воздушные атаки могут сопровождаться масштабными ракетными ударами по объектам альянса в Восточной Европе с использованием ракет ближнего радиуса действия "Искандер" - в таком случае запуски будут осуществляться из Калининградской области", - передает автор. "Не доказано, но возможно", что подобные атаки отрабатывались в ходе состоявшихся учений.

"Для того чтобы снизить боеспособность НАТО в случае масштабной наземной операции, в ходе маневров проводилась также тренировка противодействия атакам с подлодок и с воздуха в акватории Балтийского моря", - продолжает Рёпке.

Вероятной целью этой части учений была "ликвидация сил НАТО в Балтийском море, которые могли бы добраться до территориальных вод и портов стран Балтии для поддержки атакованных союзников".

"Как заявляют источники в разведке, в случае реальной войны против НАТО будут атакованы, в числе прочих, Швеция и Финляндия. Подобные атаки также отрабатывались русскими в сентябре текущего года", - говорится в статье.

По словам экспертов, поскольку Стокгольм и Хельсинки могут одобрить использование своих аэродромов и других объектов транспортной инфраструктуры силами Североатлантического альянса, большинство аэродромов, расположенных в Швеции и на юге Финляндии, потенциально становятся целями ракет "Искандер". Специалисты ссылаются на "весьма примечательную активность", которая была якобы отмечена в ходе учений в Мурманской области и на Кольском полуострове. "Большего я вам сказать не могу, поскольку не мы являемся источником этой информации", - подчеркнул один источник.

Как сообщало в октябре некое норвежское издание со ссылкой на шесть источников в Минобороны Норвегии, Россия отрабатывала в ходе маневров "Запад-2017" и бомбардировку с вторжением на архипелаг Шпицберген в Баренцевом море. Информация, полученная от источников Bild, это подтверждает, пишет Рёпке. "В стратегическом плане для России было бы необходимо, наряду с финскими целями, атаковать норвежские объекты", - говорится в статье.

По мнению собеседников Bild, к началу боевых действий Россию могла бы побудить, например, "цветная революция" в Белоруссии или в другом государстве на постсоветском пространстве. За подобным развитием событий Москва определенно усмотрела бы "заговор ЦРУ".

"Эксперты полагают, что опробованный Россией сценарий представляет собой последний шаг перед ядерной войной с Западом - но одновременно (...) попытку предотвратить такую войну, быстро захватив страны Балтии и проведя "шоковую операцию" в Западной Европе", - передает журналист.

"Если же у России это не получится, Москва наверняка сигнализирует Западу, что в случае его попытки вернуть захваченное Россией в странах Балтии" следующим шагом будет применение тактического ядерного оружия - например, межконтинентальных ракет, говорят эксперты. "Однако Кремль постарается избежать подобного сценария", - надеются они.