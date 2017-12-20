"Газпром" раскошелится на европейский газопровод, в то время как США взвешивают санкции

"Российский экспортер природного газа направляет дополнительные денежные средства на борьбу за долю рынка, в то время как США угрожают его крупнейшему проекту европейского газопровода возможными санкциями и поставляют танкеры топлива в регион", - пишет корреспондент американского агентства Bloomberg Елена Мазнева.

"Газпром" планирует потратить в 2018 году 802 млрд рублей (13,7 млрд долларов) на газопроводы, ведущие в Европу и Китай, - это почти на 41% больше, чем в нынешнем году", - сообщает автор, ссылаясь на проект бюджета, подготовленный к заседанию совета директоров во вторник, с которым удалось ознакомиться агентству.

Крупнейший проект - это трубопровод "Газпрома" "Северный поток-2" в Германию, который планировал начать брать займы у банков в следующем году, пока США не выделили его в качестве потенциальной мишени в августе. "Россия видит в угрозе американских мер против "Северного потока-2" попытку расчистить пространство для экспорта СПГ на ее самый прибыльный рынок", - поясняет автор.

У "Газпрома" нет другого выбора, кроме как пока финансировать будущий газопровод самостоятельно, заявил агентству Александр Корнилов, аналитик в сфере энергетики в Aton LCC. "Это очень логичный шаг", - считает эксперт.

"Газпром", имеющий монополию на экспорт газа из России через трубопроводы, выделит дополнительные 1,52 млрд евро на подводную секцию газопровода в следующем году, в то время как компания стремится не выбиться из графика проекта, чтобы начать газоснабжение в конце 2019 года, и увеличивает расходы на российскую сеть", - информирует агентство со ссылкой на проект бюджета.

"Перед тем как получить все разрешения на строительство "Северного потока-2", сложно привлечь проектное финансирование", - заявил агентству представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, не подтвердив какие-либо цифры и не комментируя риск санкций. "На самом деле, это может быть сделано после окончания процесса получения разрешений", - добавил Куприянов.