Путинский "мистер ОПЕК" становится игроком на рынке нефти

"Цветущие отношения" российского министра энергетики Александра Новака и его саудовского коллеги Халида Аль-Фалиха помогают обеспечить "беспрецедентный период сотрудничества, которое меняет мировой рынок нефти и энергетическую геополитику", пишут журналисты Bloomberg Джек Фарчи и Евгения Письменная.

После того как Россия и ОПЕК объединили усилия с целью повышения цен на нефть, Новак стал одной из ключевых фигур на мировом рынке этого товара. "Его роль, вероятно, станет еще более важной в предстоящие месяцы, когда внимание рынка сместится в сторону возможного выхода из соглашения о сокращении добычи", - пишут журналисты.

"Нам теперь приходится буквально анализировать каждое слово Новака, он стал загадкой, - сказала Хелима Крофт, глава отдела глобальной товарной стратегии RBC Capital Markets LLC, бывший аналитик ЦРУ. - Такая роль на этом рынке делает его одним из наиболее значимых российских чиновников".

"В России Новак считается технократом до мозга костей: умный и трудолюбивый, он проницательный исполнитель кремлевского курса в условиях часто непростой внутренней и международной энергетической политики", - указывают авторы статьи. Они приводят мнение Алексея Кудрина: "Новак - бюрократ-боец. Он один из самых многообещающих людей в правительстве - очень умный, уравновешенный и дипломатичный".

Эти качества министр продемонстрировал на встрече ОПЕК в Вене, когда картель договорился продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до конца 2018 года. Ссылаясь на знакомые с переговорами источники, журналисты пишут, что Новак был ключевой силой для оказания давления на Ливию и Нигерию в вопросе сокращения добычи: "Он даже задействовал политические связи России, чтобы способствовать переговорам с двумя странами. Это необычно: поскольку обе страны входят в состав организации, вопрос традиционно должен решаться в рамках ОПЕК, без привлечения посторонних".

При этом роль Новака незначительна в России, где его влияние затмевают такие воротилы энергетики, как глава "Роснефти" Игорь Сечин и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер. "Когда Саудовская Аравия в последний раз пыталась договориться с русскими в 2014 году, переговоры вел Сечин. Они провалились", - отмечается в статье.

Решения по ОПЕК в конечном счете принимает не Новак, а Путин. "Но методичный подход Новака и его жесткость как переговорщика расположили к нему российского президента. Ему были даны полномочия вести переговоры с ОПЕК и привести в исполнение сделку по сокращению добычи, в то время как некоторые влиятельные нефтяные боссы России этому противились. Это может оказаться полезным для него и при политических перестановках в Москве, которых ожидают с началом следующего президентского срока Путина в мае", - говорится в статье.

Как свидетельствует Кудрин, на посту замминистра финансов Новак "мог отстаивать свою позицию перед лицом политических тяжеловесов вроде Сечина, в тот момент вице-премьера". "По словам знакомых с Новаком людей, он терпеливый, но упрямый переговорщик, который всегда полностью подготовлен", - пишут журналисты.

Отношения Новака с ОПЕК поначалу не задались, но с назначением нового саудовского министра энергетики Халида Аль-Фалиха "дела пошли более гладко". "По словам людей, знающих их обоих, теплые отношения между Новаком и Аль-Фалихом рассчитаны не только на публику. Они регулярно общаются по Whatsapp и допоздна говорили по телефону, обсуждая ключевые детали сделки. В среду перед последним заседанием ОПЕК большую часть ужина для министров они провели за разговором, рассказал один из присутствовавших. И это несмотря на то, что у них нет общего языка: Новак учил в школе немецкий и неуверенно говорит по-английски", - замечают журналисты.