Защищенная от санкций буровая установка срывает политику США от Кубы до России

"Буровая установка была построена, в основном, в Китае и пробурила первую скважину на Кубе. Теперь она обеспечила победу России в ее борьбе против санкций США", - пишет Bloomberg.

Итальянский нефтяной гигант Eni и российская государственная компания "Роснефть" используют Scarabeo-9, глубоководную буровую установку, для бурения на глубине более 2000 метров в Черном море. "Это первая скважина, которую пробурила западная компания в рамках российского нефтяного проекта, который однозначно попадает под санкции США, введенные против этого сектора в 2014 году", - отмечают авторы статьи Джек Фарчи и Кьяра Албанезе.

"Для Владимира Путина это стало второй победой в энергетическом секторе чуть более чем через неделю после того, как проект "Ямал СПГ" стоимостью в 27 млрд долларов начал осуществлять подачу газа, несмотря на американские санкции против обладателя контрольного пакета его акций", - пишут они.

"Это важно не из-за масштабов, но с геополитической точки зрения это имеет ключевое значение, - заявил Алехандро Демикелис, директор инвестиционного банка Hannam & Partners. - Eni и итальянцы в целом всегда были ближе к России, чем к США, по крайней мере, в плане нефти и газа. Они всегда были на стороне Путина при решении проблем".

Для бурения скважины, попадающей под американские и европейские санкции в отношении разработки сланцевых, арктических и глубоководных нефтяных месторождений в России, Eni была вынуждена использовать ряд лазеек, отмечает издание.

"Во-первых, хотя санкции ЕС, в основном, отражают американские, они разрешают делать исключение для проектов, согласованных до введения санкций", - поясняют авторы.

"В-вторых, Scarabeo-9, принадлежащая Saipem, - это не обычная глубоководная буровая установка. Она была создана преимущественно в Китае по норвежским разработкам. Это означает, что она не попадает под торговые санкции США, ограничивающие использование созданного или разработанного в США оборудования даже неамериканскими компаниями", - говорится в статье.

"Первым опытом применения установки стало бурение скважины в 2012 году у берегов Кубы для компании Repsol", - напоминает издание.