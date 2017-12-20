Как идет подготовка Европы к контратаке в случае кибервойны

"На фоне того как западные страны все больше страдают от кибератак и вмешательства в выборы, как подозревается, со стороны России, они, наконец, открыто заявили о собственных наступательных стратегиях в киберпространстве", - пишет BuzzFeed.

Центр передового опыта по совместной защите от киберугроз НАТО (CCDCOE), находящийся в Таллине, с 2010 года организует "самые сложные в мире" учения по обороне от киберугроз, известные как "Сомкнутые щиты" (Locked Shields). Но вместе с "Сомкнутыми щитами" проводятся и меньшие по масштабу и не такие известные учения, отмечает автор статьи Холгер Роонемаа. "Здесь небольшое число тщательно отобранных хакеров тренируются совместно с регулярными военными соединениями в проведении киберопераций против противников в случае войны", - пишет он.

В большинстве киберучений принимают участие две команды: в данном случае, это "синие" - оборона и "красные" - наступление. Обычно внимание, в основном, сосредоточено на подготовке синей команды к защите в случае кибератаки. Но на этих конкретных учениях под названием "Скрещенные мечи" (Crossed Swords) в центре внимания оказалась красная команда. И именно так красная команда, которая победит на "Скрещенных мечах", выступит против синей команды в ходе следующих "Сомкнутых щитов", говорит Ааре Рейнтам, технический директор учений в CCDCOE.

"Первые "Скрещенные мечи" прошли в начале 2016 года. Сейчас они превратились в отдельные ежегодные учения, с каждым годом становясь все более сложными и реалистичными. В ходе учений в прошлом году участники пытались взломать системы движущегося поезда, чтобы остановить его, дабы силы спецназа могли изъять важные серверы данных, находящиеся внутри (им удалось остановить поезд, взломав электрическую систему и отключив поезд от электричества)", - говорится в статье.

Согласно сценарию, вымышленная страна Берилия стала жертвой кибератаки с целью выкупа, направленной против ее оборонительных систем. Затем службы разведки Берилии выяснили, что враждебное государство также планирует физическую атаку. Красная команда, или "испытатели проникновения", как они официально называются, получили задачу добыть важные данные с серверов противника, чтобы восстановить оборонительные системы Берилии, сообщает издание.

"Целью контрнаступления является составить карту сети противника, найти ее слабое место, а затем проникнуть в нее, чтобы узнать, как исправить ущерб, нанесенный системе противовоздушной обороны", - говорится в статье.

"Соединение действий в киберпространстве с физическими действиями - жизненно важная и уникальная часть учений, - отметил Рейнтам. - Киберпространство не является чем-то изолированным, оно связано со всеми другими сферами. Именно поэтому мы совмещаем эти учения с действиями других видов вооруженных сил, которые обычно меньше осведомлены об ИТ".

Значимость "Скрещенных мечей" возросла на фоне того, как все больше стран переходит от исключительно оборонительных к наступательным средствам в киберсфере. Ряд союзников по НАТО рассматривает более активные ответные меры на действия поддерживаемых государством хакеров, которые могут включать в себя кибератаки для выведения из строя сетей противника. По данным Reuters, в число этих стран входят США, Великобритания, Германия, Норвегия, Испания, Дания и Нидерланды.

До настоящего времени большинство стран НАТО, как и весь альянс, не говорили о своих наступательных киберсредствах. Но Россия, как известно, обладает этими средствами уже много лет - было несколько случаев, когда, по мнению экспертов, Москва совершала атаки, говорится в статье.

"В сентябре этого года министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна ведет расследование относительно того, Россия ли вывела из строя часть сотовой сети Латвии и горячую линию экстренной телефонной связи в рамках военных учений "Запад". Подобные примеры заставляют страны НАТО больше говорить о развитии своих наступательных средств - и открыто это обсуждать", - пишет автор.

Эстония утверждает, что в следующем году она создаст киберкоманду, в которой, в конечном итоге, будет задействовано 300 человек.

"Все понимают, что истребители или танки могут использоваться в наступательных или оборонительных целях в зависимости от ситуации на поле боя, - говорит высокопоставленный чиновник Министерства обороны Эстонии Эрки Кодар. - Почему мы должны относиться к киберсфере иначе?"