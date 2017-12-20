Как русские превращаются в европейцев

С годами Кремль сделал Запад врагом России. Российский народ, как считает Кремль, должен по возможности жить в изоляции. Однако добиться этого полностью невозможно. Особенно перед Новым годом и Чемпионатом мира 2018 года - благодаря этим двум событиям Европа сможет "прокрасться" в Россию, считает Эдуард Штайнер, журналист австрийского издания Die Presse.

"Каждые несколько лет весь мир приезжает в гости в Россию. И каждые несколько лет правительство вынуждено, несмотря на стремление к изоляции, представлять страну и жителей общительными и открытыми миру", - отмечает журналист.

"Как по мановению волшебной палочки появляются в спешке нужные стадионы, соответствующие европейским стандартам, и приводится в порядок слаборазвитая инфраструктура - насколько это еще возможно. Одновременно хотя бы минимально должны быть адаптированы и коммуникативные навыки жителей", - пишет автор, отмечая, что правительство Москвы рекомендовало таксистам в оставшиеся до лета месяцы "быстро выучить" английский язык.

По мнению журналиста, подобные меры представляют собой "хотя бы кусочек Европы и европейских принципов в то время, когда конфронтация с Западом пользуется поддержкой, а туристический поток между Европой и Россией значительно сократился из-за геополитических причин и, со стороны России, из-за падения курса рубля".

Тем не менее, можно говорить о медленном, постепенном приближении России к западным стандартам и привычкам, считает журналист. Так, согласно новому исследованию аудиторской компании Deloitte, в своем потребительском поведении россияне все больше похожи на европейцев. Предновогодний спрос на товары снова вырос, так как двухлетняя рецессия закончилась: по данным исследования, средняя сумма новогодних покупок россиянина составляет 17600 рублей, передает издание.

Что касается упомянутой "европеизации" потребительского поведения, то, по данным Deloitte, она очевидна по нескольким пунктам. Например, из года в год россияне начинают все раньше заниматься покупками к Новому году, что соответствует практике, принятой в Европе. Также и товарная корзина россиян становится похожей на европейскую благодаря тому, что при выборе подарков они стали более прагматичными и рациональными. Так, например, более популярными подарками стали книги - в большинстве европейских стран книги относятся к полюбившимся подаркам, говорится в статье.

Также в исследовании Deloitte речь идет о том, что благодаря пережитому экономическому кризису россияне стали более тщательно контролировать свои траты и не выходить за рамки запланированных расходов. Количество спонтанных покупок сокращается, передает издание.

"Раньше россияне выкладывали много денег, покупая все что душе угодно и на что хватало возможностей. А европейцев, особенно немцев, на каждом шагу обвиняли в излишней расчетливости и отсутствии спонтанности. По крайней мере в сфере потребления россияне постепенно сами становятся правильными европейцами", - подытоживает автор.