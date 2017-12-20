От ЧК к "управляемой демократии"

100 лет назад была создана первая советская секретная служба, и сегодняшние российские спецслужбы - продолжатели советских традиций, пишет в статье на сайте Die Presse публицист, эксперт по странам постсоветского пространства Мартин Малек.

"20 декабря в России отмечается День чекиста. 100 лет назад, в декабре 1917 года, Совет народных комиссаров, только что созданное первое советское правительство во главе с Владимиром Лениным, вынесло решение о создании так называемой Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ЧК), - рассказывает читателям автор. - В конце 1918 года в рядах ЧК состояли 12 тыс. человек, а в 1921-м, к концу гражданской войны, - 300 тыс., включая тех, кто служил в спецподразделениях, вошедших в ее состав".

"Ведомство, которое возглавлял наводивший ужас революционер Феликс Дзержинский (прозванный "железным Феликсом"), способствовало победе большевиков в гражданской войне", - добавляет автор.

Сегодняшняя ФСБ является продолжательницей традиций советских спецслужб, в первую очередь Комитета госбезопасности (КГБ), возникшего после многочисленных реформ в 1954 году. "Неудивительно, что переосмысление прошлого, в том числе роли органов госбезопасности в массовых репрессиях, и не только в сталинскую эпоху, не является приоритетной задачей в сегодняшней России", - отмечает Малек.

Дебаты вокруг такой темы, как возращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве, "отлично вписываются в историческую политику, проводимую президентом Путиным", полагает автор, ведь Путин подчеркивает роль "сильного государства".

"Подчиняющиеся напрямую президенту спецслужбы в лице ФСБ являются одним из важнейших элементов созданной Путиным системы "управляемой демократии". Ее важнейшими признаками являются милитаризация политической элиты, выборы с заведомо прогнозируемым исходом, управляемые СМИ, выхолащивание идеи автономии регионов, а также спускаемые сверху национализм и патриотизм, - говорится в статье. - Демократическая оппозиция была маргинализирована Путиным еще в начале его правления, в ранних 2000-х".

"ФСБ не может и не хочет избавиться от методов "опричников", действовавших при Иване Грозном в XVI веке: спецслужбы постоянно должны "раскрывать" заговоры, которые в большинстве случаев существуют лишь в представлениях спецслужб, точнее - их верхушки", - продолжает публицист.

"При Путине, - отмечает автор далее, - возникло такое понятие, как "православный чекист", под которым подразумеваются как бывшие, так и активные сотрудники постсоветских "органов", которые после 1991 года сменили идеологию марксизма-ленинизма на православную веру".

Эта комбинация слов - "православный чекист" - выглядит странной для тех, кто знаком с историей: ЧК и все последующие спецслужбы боролись с независимостью Церкви, сильно ограничивая ее деятельность. "В коммунистическую эпоху центральные позиции в церковной иерархии занимали ставленники КГБ, - пишет автор. - Как сообщали СМИ, два последних предстоятеля РПЦ - патриарх Алексий II и Кирилл - в свое время тесно сотрудничали с КГБ, что, правда, не сильно помешало им после развала СССР".

"Неудивительно, что сегодня Церковь вместе с ФСБ (и другими российскими спецслужбами) входит в число важнейших столпов "системы Путина", - говорится в статье. - Цементирующим составом, скрепляющим этот обоюдовыгодный альянс, являются единые образы друзей (Китай, Иран, Сирия Асада, "Хизбалла") и врагов (НАТО, США, Запад)".

Общественное мнение России в общем и целом поддерживает спецслужбы, пишет Малек. И Путин нередко смеется над западными собеседниками (чего они зачастую совсем не замечают), пишет автор. Так, в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, когда речь зашла об информаторе Эдварде Сноудене, Путин сказал, что российские спецслужбы - в отличие от американских - всегда действуют в рамках закона.