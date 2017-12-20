Россияне опасаются секретного "черного списка", который появится в феврале

"Команда Трампа мало что дает россиянам", - полагает обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

"Есть опасения, что появится некий закрытый список физических лиц, на которых Минфин США наложит санкции, причем этот список будет передан Европе в качестве официального уведомления Вашингтона: "Не рекомендуется вести бизнес с этими лицами". Ожидается, что о санкциях будет объявлено в феврале", - пишет автор, ссылаясь на статью "Секретные санкции Вашингтона" в газете "Известия". (В "Известиях" сказано: "- Этот список будет включать несколько сотен фамилий граждан России. Санкции против них не будут вводиться. Но этот документ станет сигналом европейцам, что с этими людьми вести дела нежелательно, - пояснил один из собеседников". - Прим. ред.)

"Андерс Ослунд из Atlantic Council сказал, что он был одним из немногочисленных сотрудников вашингтонских аналитических центров, которые поделились рекомендациями о том, кого следует добавить в этот список. По словам Ослунда, по разным оценкам, туда могут войти от 50 до 200 человек", - говорится в статье.

"Это цифры, предлагаемые теми, к кому правительство прислушивается, - говорит Ослунд. - Оно не отвечает, кого добавят, а кого нет, но чувствуется, что вскоре будет добавлено больше народу. Среди людей, которых предлагаем добавить мы, есть некоторые члены семьи (строительного магната Аркадия) Ротенберга и люди, которые хранят богатство для (Владимира) Путина, на основании того, что обнаружилось в "Панамских документах". В текущих санкциях эти разоблачения не учитывались".

Журналист полагает: "Если в санкционный список будут добавлены российские бизнесмены, Москва сочтет, что это новая попытка Вашингтона отдалить ее от Европы. Теперь США воспринимаются как потенциальный конкурент на газовом рынке Европы. Более того, для рынка это должно стать сигналом, что США не перестали наказывать Россию за ее вылазку на Украину и предполагаемый хакерский взлом электронной почты Хиллари Клинтон".

"Новые санкции в отношении физических лиц также означают, что Вашингтон может перейти к наложению санкций на российские бонды и ценные бумаги российских компаний, уже находящихся под санкциями, - типа "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла", Сбербанка и ВТБ", - говорится в статье.