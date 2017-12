20 декабря 2017 г. Генри Фой | Financial Times "Роснефть" подтверждает свои инвестиции в Курдистане и Венесуэле "Роснефть" увеличила инвестиции в Венесуэле и подтвердила свои намерения в отношении Курдистана на фоне того, как она продвигается со своими крупнейшими международными производственными проектами, несмотря на их политическую нестабильность, сообщает Financial Times. В воскресенье "Роснефть" сообщила о том, что ее глава Игорь Сечин прилетел в Каракас, чтобы приобрести два новых морских газовых блока, через месяц после того, как Венесуэла, долг которой перед компанией составляет 6 млрд долларов, объявила дефолт по некоторым долговым обязательствам, отмечает издание. "Впервые в истории Венесуэлы иностранная компания получила стопроцентную лицензию, - заявил Сечин после приобретения 30-летней лицензии на использование двух блоков, содержащих 180 млрд кубометров газа. - Мы также получили разрешение на 100% экспорта добычи, что очень важно для нас". Компания также подтвердила свои намерения относительно проектов по бурению и созданию инфраструктуры в Курдистане, несмотря на политическую нестабильность, вспышки военного конфликта и недовольство в Багдаде, пишет газета. "Инвестиции "Роснефти" в Венесуэле и Курдистане считаются критической финансовой помощью правительствам обеих стран и, по мнению аналитиков, являются геополитически обусловленными шагами поддерживаемой Кремлем компании для продвижения влияния России в соответствующих регионах", - говорится в статье. "Курдистан, на наш взгляд, выдвигает довольно интересное экономическое предложение. Он имеет весьма высококачественный геологический резерв, и затраты, связанные с производством, представляются довольно низкими, - заявил первый вице-президент компании Павел Федоров. - Предложенные нам условия являются чрезвычайно выгодными для акционеров "Роснефти". Источник: Financial Times