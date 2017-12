20 декабря 2017 г. Ханна Джейн Паркинсон | The Guardian Мэтт Деймон, прекратите свой #damonsplaining. Вы не понимаете, что такое сексуальные домогательства Американский актер Мэтт Деймон "стал объектом презрения и возмущения - а также героем недоуменных восклицаний после того, как три дня подряд говорил идиотские вещи о сексуальных домогательствах", пишет обозреватель британской газеты The Guardian Ханна Джейн Паркинсон. Он заявил, что у сексуальных домогательств есть разные градации и "есть различия между шлепком по ягодицам и изнасилованием". Журналистка комментирует: "На первый взгляд, это очевидная правда (и женщины тоже так говорят), но Деймон в своем невежестве (КАК? ДО СИХ ПОР?) не осознает, что тысяча шлепков по ягодицам, когда их отвешивают начальники, друзья, коллеги и незнакомые мужчины, - это незаметное вторжение в личное пространство и утомительное подавление индивидуальности". Минни Драйвер, бывшая возлюбленная Деймона, сформулировала это так: мужчины "не способны понять, что такое каждодневные издевательства". "Вдобавок Деймон похоже, не осознает, что практически никто не требует, чтобы Мэтт Деймон "высказал об этом свое мнение". Снова процитирую Драйвер: "Неприятно, когда могущественный мужчина встает и начинает диктовать условия". В целом он высказался на эту тему три раза, не меньше. Простите, Мэтт, но я считаю, что воздержание от домогательств должно быть базовым требованием, а не достижением, за которое мужчину следует обожествлять. Я не устраиваю оваций какому-нибудь мужику на автобусной остановке за то, что он не высказался о моих ягодицах", - продолжает журналистка. "Еще одно прегрешение Деймона: стереотипное поведение. Он один из тех мужчин, которые объявляют себя феминистами после того, как у них появляются дочери: что же, иначе благополучие женщин ничего не значит? Молодцы, ребята. Огромное спасибо. Отрадно знать, что вас не коробит, когда женщину называют шлюхой, если это не ваша мать, дочь, тетя или сестра", - иронизирует автор. Паркинсон заключает: "Если человек принадлежит к группе, которую никогда не притесняли в связи с ее идентичностью, он почти неспособен понять, каково терпеть притеснения. Часто сам он невиноват в этой неспособности и потому начинает обороняться, но факт есть факт". Паркинсон признает, что намерения у Деймона добрые. Она подчеркивает, что дорожит свободой слова. И все же, считает журналистка, бывают моменты, когда "определенные люди должны понять, что их мнение не очень авторитетно, должны вовремя заткнуться и осознать, что сейчас их голос не хотят слышать, в нем нет необходимости или от него нет толку". Источник: The Guardian