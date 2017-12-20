Япония развивает противоракетную оборону

"Уже сейчас японская армия способна отражать ракетные атаки на земле и в воздухе, однако правительство хочет с помощью еще одной системы защититься от северокорейских ракет. Регион угрожает выйти на новый виток спирали вооружения", - пишет Мартин Кёллинг, корреспондент немецкого Handelsblatt.

Продвижение Северной Кореи к статусу ядерной державы является выгодным для оборонной промышленности Японии. В дополнение к предыдущей защите с помощью двухступенчатых ракет правительство теперь собирается разместить в стране две системы ПВО "Иджис" американского военно-промышленного концерна Lockheed Martin стоимостью не менее 750 млн евро каждая, сообщает журналист.

Токио хочет обезопасить всю группу островов. По заявлению правительства, в связи с новой угрозой из Северной Кореи страна должна основательно улучшить свою противоракетную оборону, чтобы быть защищенной в любой момент и на длительное время.

Автор статьи комментирует: "Насколько оправданным кажется это желание, настолько же спорным является вопрос противоракетной обороны в Азии". Так, в прошлом году Китай наказал Южную Корею, второго азиатского союзника США, своеобразной экономической войной за то, что она осмелилась разместить в качестве защиты от северокорейских ракет американскую систему ПВО THAAD.

"Японии, правда, не грозят китайские наставления. Западные военные эксперты считают развитие противоракетной обороны в Японии разумным шагом, так как страна находится в пределах досягаемости северокорейских ракет. Однако большую обеспокоенность вызывает не только угроза войны на Корейском полуострове, но и гонка вооружений в регионе", - отмечает автор.

Китай на протяжении нескольких лет решительно увеличивает военный бюджет, воплощая мечту о современной сверхдержаве. Постепенно подтягивается и Южная Корея. Покупка системы ПВО Японией также не станет последним военным заказом, говорится в публикации.

В настоящее время правительство Японии придерживается обозначенной им границы в расходах на передовое вооружение на уровне 1% ВВП. Однако по решению премьер-министра Японии Синдзо Абэ военный бюджет страны в 2018 году составит 39 млрд евро и станет самым большим военным бюджетом Японии со времен Второй мировой войны, сообщает Кёллинг.

"И это, предположительно, не конец. Абэ использует реальную угрозу из Северной Кореи для того, чтобы переосмыслить оснащенность вооруженных сил Японии", - пишет автор. Например, министерство обороны Японии включило в бюджет ракеты класса "воздух-земля" большой дальности, с помощью которых возможно атаковать северокорейские ракетные базы. "Это можно считать нарушением прежней оборонительной доктрины. Обычно осуществляются только такие шаги, которые не будут вызывать у соседних стран опасения по поводу атак из Японии", - отмечается в публикации.

О настоящей гонке вооружений говорить рано, полагает автор: "Япония пока не так резко наращивает свой военный бюджет". "Но тенденция ясна: уже и в Азии речь идет о вооружении, а не о разоружении", - пишет Кёллинг.