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Иностранная пресса о России и не только
Press digest
20 декабря 2017 г.
20 декабря 2017 г.

Бен Кентиш | Independent

Куба упрочивает связи с Россией, в то время как Америка Трампа от соседней страны отгораживается

"Куба значительно увеличила объемы торговли с Россией в то время, как администрация Трампа ужесточила ограничения, наложенные США на соседнее коммунистическое государство", - пишет журналист Independent Бен Кентиш. Несколько российских госкомпаний сейчас ведут переговоры о контрактах с Кубой, хотя крупнейшим торговым партнером Кубы остается Китай.

Тем временем администрация Трампа отказывается от курса на сближение с Кубой, который США начали проводить в президентство Обамы. "Россия считает, что это подходящий момент для улучшения своих отношений с Кубой, - прокомментировал в интервью Reuters Джейсон Марчак, директор Adrienne Arsht Latin America Center. - Чем больше расширяется присутствие россиян на Кубе, тем сильнее это подкрепит закоренелый антиамериканизм и сильнее помешает американским компаниям в будущем нарастить бизнес на Кубе".

За 2016 год российский экспорт на Кубу увеличился на 81%, в январе на остров будут доставлены 300 новых автомобилей "Лада". В прошлые выходные глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Гаване с президентом Кубы Раулем Кастро. "По некоторым сведениям, они обсудили важное новое соглашение в энергетической сфере, выгодное для Кубы, которая сейчас сильно зависит от импорта топлива из Венесуэлы", - говорится в статье.

В мае "Роснефть" стала поставлять нефть на Кубу, российская компания "Синара" начала поставки локомотивов, РЖД ведет переговоры о модернизации кубинских железных дорог и прокладке ветки между Гаваной и Варадеро, сообщает корреспондент.

Источник: Independent


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