Запуск российского телеканала RT во Франции

Телеканал RT, уже вещающий на арабском, испанском и английском языке, 18 декабря запустил вещание во Франции. Девиз канала - "предоставить площадку для различных мнений". Французские СМИ опасаются, что глубинная сущность российских медиа, финансируемых Кремлем, непременно проявится после периода относительно "пристойного" поведения.

Уже вещающий на арабском, испанском и английском языке телеканал RussiaToday, регулярно обвиняемый в прокремлевской пропаганде, обещает "предоставить площадку для различных мнений", говорится в редакционной статье Le Monde.

Телеканал Russia Today (RT) запустил вещание 18 декабря во Франции, два года спустя после начала этого проекта, полностью профинансированного российским правительством, пишет издание.

Телеканал будет выходить в эфир из медиацентра в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур, где также находятся студии TF1 и France 24. Со временем команда RT будет насчитывать 150 журналистов, начальный бюджет составит 20 млн евро. Президент и информационный директор RT France Ксения Федорова уже в который раз рассказала о главной тенденции своего СМИ: "Существует множество мнений, которые нигде не высказываются, и мы надеемся донести их определенную ценность до французских зрителей, предоставляя возможность для выражения различных точек зрения и приглашая людей, которых не всегда рады видеть в основных СМИ".

Ксения Федорова отрицает какое бы то ни было вмешательство Кремля. Если телеканал находится под ударом критики, то это потому, что он "предоставляет возможность для выражения различных мнений", говорит она.

Одним из главных лиц RT стала журналистка Стефани де Мюрю. Она далеко не дебютантка, ей 44 года, в 2005 году она уже участвовала в запуске французского телеканала BFMTV. Она была там ведущей в течение 12 лет, до июля месяца. "Мне свойственно рисковать. Участвовать в запуске нового телеканала - это восхитительно", - пояснила она изданию Le Parisien.

Первый сюжет выпуска новостей телеканала RT был посвящен дипломатической изоляции США после американского вето в Совбезе ООН из-за резолюции, осуждающей признание Иерусалима столицей Израиля, пишет журналист Уго Кайю на страницах Franceinfo.

В ходе майского визита Владимира Путина во Францию RT и Sputnik, другое российское СМИ, считающееся близким к Кремлю, были обвинены президентом Эммануэлем Макроном в том, что они являются "органами влияния" и "лживой пропагандой", напоминает журналист. От подобных обвинений защищается руководитель RT Ксения Федорова. "Нас обвиняют, но нет никаких доказательств", - заявила она в понедельник агентству AFP, добавив, что не будет "никакого особого внимания российским новостям: мы делаем свой выбор в зависимости от актуальности".

В интервью изданию France Culture французский исследователь и автор книги "Кремлевские сети во Франции" Сесиль Весье выражает мнение, что телеканал RT - это пропагандистское оружие российского государства.

Хотя лозунг, выбранный RT - это альтернативная информация. Подразумевается: мы будем говорить вам то, чего не говорят другие, продолжает она.

"В течение нескольких месяцев, зная, что они находятся под относительным контролем, они будут вести себя более пристойно, однако глубинная сущность RT, Sputnik и всех этих телеканалов, финансируемых Кремлем, все же способна проявиться снова", - полагает Весье.