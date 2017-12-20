Вооружается не только Путин

На днях российский президент намерен подписать астрономический план перевооружения на ближайшие 10 лет. Как утверждает Bild, на учениях "Запад-2017" Россия отрабатывала тактику военных действий против сил НАТО в Европе. США намерены модернизировать свои авиабазы в Европе, Япония также совершенствует противоракетную оборону. Тревога растет во всем мире, пишут СМИ: даже Австралия взбудоражена темой китайского шпионажа.

Российский президент 22 декабря намерен подписать астрономический план перевооружения на фоне его территориальных амбиций и эскалации напряженности с Западом, пишет корреспондент Le Temps Эммануэль Гриншпан.

После Грузии, Украины и Сирии Кремль готовится к новому конфликту? Сведения об очертаниях госпрограммы вооружений на 2018-2027 год уже просочились в российскую прессу: в ближайшие 10 лет расходы на перевооружение составят 336 млрд швейцарских франков (19 трлн рублей. - Прим. ред.), сообщает издание. Газета "Коммерсант" выделяет в программе три приоритета: модернизация системы ядерного сдерживания, высокоточное оружие и поставки вооружений и техники для сил общего назначения. Особое место в документе занимает гиперзвуковое оружие.

Международный контекст демонстрирует тревожную эскалацию напряженности. Инциденты с участием российских и американских самолетов происходят и в Сирии, и над Балтийским морем. "Соглашения о политике сдерживания между двумя ядерными державами больше не соблюдаются", - указывает Гриншпан.

Военный эксперт Александр Гольц сказал журналисту: "Российские руководители регулярно напоминают другим странам, что Россия способна их уничтожить. Именно этим объясняется то, что даже в условиях серьезных финансовых затруднений Россия пытается поддерживать количественный паритет с США".

В понедельник Москва предпочла в одностороннем порядке выйти из совместной военной контактной группы с Киевом и ОБСЕ по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе, говорится далее. Бывший украинский президент Леонид Кравчук отреагировал заявлением: "Владимир Путин, кажется, начинает действовать так, чтобы создать более широкое поле для возможной более глубокой и масштабной атаки на Украину".

По словам одного дипломата, работающего в Москве, "для выправления рейтинга популярности нет ничего лучше победоносного блицкрига".

Однако выбор ограничен: российские вооруженные силы сохраняют технологическое отставание от сил НАТО, пишет корреспондент. "Сирия стала прекрасным испытательным полигоном для отработки основных принципов боевого использования, - рассказал один военный эксперт на условиях анонимности. - Но Россия в любом случае не располагает средствами для долгой и сложной кампании".

Как стало известно Bild из источников в одной из западных спецслужб, в ходе российских учений "Запад-2017" (сентябрь этого года) речь шла не об обороне и борьбе с терроризмом, как заявлялось официально, а об отработке тактики ведения военных действий против НАТО на территории Европы.

"В основе учений, - пишет журналист Юлиан Рёпке, - лежал сценарий захвата стран Балтии в течение нескольких дней. Одновременно отрабатывалась так называемая "шоковая операция", направленная против западноевропейских стран НАТО".

Два ведущих эксперта западной разведки уверены в том, что "проводилась тренировка по захвату самого уязвимого, с российской точки зрения, региона НАТО" - стран Балтии. По их словам, отрабатывалась операция "Сувалкский коридор", имеющая целью отрезать Польшу и исключить любое усиление натовских сил из Литвы, говорится в статье.

Эксперты подчеркивают, что подразумевалась "чисто военная операция", когда "не потребуется занимать всю страну или провозглашать там некую "народную республику" - силы будут брошены на захват объектов транспортной инфраструктуры, прежде всего аэродромов, передает Рёпке.

Кроме того, по словам источников Bild, в ходе учений "Запад-2017" проводилась тренировка бомбардировок объектов в Западной Европе: "самолеты ВВС РФ приближались к немецкому и датскому побережью со стороны Северного моря, а также к территории Швеции, Финляндии и Польши со стороны Балтийского моря.

"Для того чтобы снизить боеспособность НАТО в случае масштабной наземной операции, в ходе маневров проводилась также тренировка противодействия атакам с подлодок и с воздуха в акватории Балтийского моря", - продолжает Рёпке.

По словам экспертов, поскольку Стокгольм и Хельсинки могут одобрить использование своих аэродромов и других объектов транспортной инфраструктуры силами Североатлантического альянса, большинство аэродромов, расположенных в Швеции и на юге Финляндии, потенциально становятся целями ракет "Искандер". Специалисты ссылаются на "весьма примечательную активность", которая была якобы отмечена в ходе учений в Мурманской области и на Кольском полуострове.

По мнению собеседников Bild, к началу боевых действий Россию могла бы побудить, например, "цветная революция" в Белоруссии или в другом государстве на постсоветском пространстве. Москва определенно усмотрела бы "заговор ЦРУ".

"Эксперты полагают, что опробованный Россией сценарий представляет собой последний шаг перед ядерной войной с Западом - но одновременно (...) попытку предотвратить такую войну, быстро захватив страны Балтии и проведя "шоковую операцию" в Западной Европе", - передает журналист.

"Если же у России это не получится, Москва наверняка сигнализирует Западу, что в случае его попытки вернуть захваченное Россией в странах Балтии" следующим шагом будет применение тактического ядерного оружия, говорят эксперты. "Однако Кремль постарается избежать подобного сценария", - надеются они.

Вооруженные силы США намерены модернизировать авиабазы в Европе "в рамках более широких усилий по сдерживанию в регионе российской агрессии", сообщает журналист Newsweek Джон Халтивангер.

Оборонный бюджет, подписанный Дональдом Трампом 12 декабря, предусматривает выделение около 214 млн долларов на строительство объектов в Исландии, Норвегии и Восточной Европе, "прямо у России на пороге", пишет автор со ссылкой на Air Force Times.

На авиабазе Кечкемет в Венгрии более 50 млн долларов пойдут на "увеличение объемов топливохранилища, создание параллельной рулежной дорожки и модернизацию летного поля". Авиабазы в Эстонии, Латвии, Словакии, Люксембурге и Румынии также получат свою долю, на некоторых из них, по сообщениям СМИ, будут временно размещены высокотехнологичные истребители F-22 Raptor и F-35 Strike Fighter.

"Вооруженные силы США выражали значительную обеспокоенность относительно собственной силы и боеготовности в регионе, особенно после аннексии Крыма Россией в 2014 году", - отмечается в статье. Если в эпоху холодной войны там находились сотни тысяч американских военнослужащих, то сегодня - около 62 тыс.

Немецкий Handelsblatt посвящает статью противоракетной обороне Японии. "Уже сейчас японская армия способна отражать ракетные атаки на земле и в воздухе. Теперь правительство хочет с помощью еще одной системы защититься от северокорейских ракет. Регион угрожает выйти на новый виток спирали вооружения", - пишет корреспондент Мартин Кёллинг.

В свете продвижения Северной Кореи к статусу ядерной державы Токио хочет обезопасить всю группу островов. В дополнение к предыдущей защите с помощью двухступенчатых ракет правительство собирается разместить в стране две системы ПВО "Иджис" американского военно-промышленного концерна Lockheed Martin стоимостью не менее 750 млн евро каждая, сообщает журналист.

В прошлом году Китай наказал Южную Корею своеобразной экономической войной за то, что она осмелилась разместить в качестве защиты от северокорейских ракет американскую систему ПВО THAAD. "Японии, правда, не грозят китайские наставления, - пишет автор. - Западные военные эксперты считают развитие противоракетной обороны Японии разумным шагом, так как страна досягаема для северокорейских ракет. Однако обеспокоенность вызывает не только угроза войны на Корейском полуострове, но и гонка вооружений в регионе".

Китай на протяжении нескольких лет решительно увеличивает военный бюджет, воплощая мечту о современной сверхдержаве. Постепенно подтягивается и Южная Корея. Покупка системы ПВО Японией также не станет последним военным заказом, говорится в публикации. По решению премьер-министра Японии Синдзо Абэ военный бюджет страны в 2018 году составит 39 млрд евро и станет самым большим военным бюджетом Японии со времен Второй мировой.

О настоящей гонке вооружений говорить рано, полагает автор, "но тенденция ясна: уже и в Азии речь идет о вооружении, а не о разоружении".

Даже далекая Австралия стала опасаться угроз, исходящих от Китая. Корреспондент The New York Times Дэмиен Кейв сообщает: "Австралия была потрясена утверждениями, что Китай пытается купить ее политиков и повлиять на ее выборы, - такие обвинения привели к наращиванию контроля за усилиями растущей супердержавы на австралийском направлении".

Ныне общественное мнение Австралии "осуждает всех, кого обвиняют в связях с китайским влиянием, а новые законопроекты ужесточают законы против шпионажа, запрещают иностранные политические пожертвования и вводят уголовную ответственность за вмешательство в австралийскую демократию", передает Кейв.

Критики, в том числе правозащитные группы, боятся, что новые законы и накал антикитайских настроений подавят законную дискуссию и несправедливо нанесут удар большой и неоднородной китайской общине Австралии.

"Проблема реальна, но часто преувеличивается. Я думаю, что в данный момент именно это нам грозит", - прокомментировал Хью Уайт, известный оборонный стратег, который сам забил тревогу насчет Китая, заявив, что возвышение этой страны может вынудить Австралию к обретению ядерного оружия.

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