Париж хочет укрепить отношения с Москвой, несмотря на санкции

"Укрепить экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на европейские и американские санкции, - такой балансирующий курс задал министр экономики Франции Бруно Ле Мэр в ходе двухдневного визита в Москву", - передает корреспондент Le Figaro Фабрис Ноде-Ланглуа. Как сообщает газета, министр принял участие в сессии российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (Cefic).

Последние три года санкции являются бременем для торговли. "В то время как границы европейских санкций хорошо известны, многие проекты не осуществляются из-за опасений перед американскими ответными мерами, рамки которых подвижны", - рассказал газете неназванный французский бизнесмен. Отвечая на один из вопросов, Бруно Ле Мэр с негодованием заявил, что он "не принимает принцип экстерриториальных санкций" (т.е. американских, уточняет издание), которые создают сложности французским банкам или авиационным предприятиям.

"Как часто бывает на таких мероприятиях, решающие встречи проходят в кулуарах протокольных совещаний, - пишет журналист. - Так, Ле Мэр дважды поговорил в понедельник с заместителем премьер-министра РФ Аркадием Дворковичем - в том числе в непринужденной обстановке Шахматной федерации". Как пояснил газете один французский дипломат, в стране, "где взаимопроникновение политической и экономической власти тотально", контакты на самом высоком уровне необходимы, чтобы продвинуть какое-либо досье.

"Параллельно с десятью рамочными соглашениями, подписанными во вторник, в том числе об улучшении среды для малого и среднего бизнеса, Ле Мэр предложил вице-премьеру Дворковичу инициативу в области возобновляемых источников энергии", - информирует издание. Движимый все тем же желанием возобновить сотрудничество, французский министр упомянул многоразовые космические корабли. Министр призывает русских поучаствовать в исследованиях, чтобы попытаться наверстать отставание от американцев.

Ле Мэр хочет продвинуться по множеству направлений в преддверии визита Макрона на Петербургский международный экономический форум в мае, где ценится каждый почетный гость, тем более когда страна, по словам неназванного дипломата, "иногда чувствует себя как изгой".