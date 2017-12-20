Каталонцам не терпится дождаться конца этой избирательной кампании, исполненной ненависти

В четверг избиратели Каталонии скажут, кого они хотят видеть на трибунах своего регионального парламента. Каким бы ни был результат выборов, это будет означать конец чрезвычайно напряженного периода для всей Испании, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps Франсуа Мюссо.

С начала декабря каталонцы живут в невиданной прежде обстановке предвыборной напряженности между двумя поляризованными лагерями, которые не стесняются прибегать к оскорблениям и поношениям, говорится в статье.

С одной стороны - сепаратисты, которые так и не переварили авторитарный ответ Мадрида, отправившего в тюрьму двух общественных лидеров, пятерых региональных министров и подтолкнувшего отправленного в отставку каталонского главу Карлеса Пучдемона к бегству в Брюссель, дабы выскользнуть из сетей правосудия. В их глазах постановка региона под надзор достойна "франкистского режима". С другой стороны - "конституционалисты", которые считают, что сепаратисты виновны в том, что 7 и 8 сентября они "нарушили испанскую законность", утвердив решение о референдуме, запрещенном 1 октября, передает автор.

Принадлежащий к первому лагерю Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе, но решивший вернуться в Барселону в случае победы своих сторонников, выступил против "тоталитаристского" государства, сажающего в тюрьму "политических заключенных". Представительница второго лагеря Сорайя Саэнс де Сантамария, исполняющая обязанности президента Женералитата Каталонии, назвала Процесс (то есть ход развития событий, который должен завершиться возникновением Каталонской республики) "абсолютным фейком" и "массовым обманом", описывает корреспондент.

В ходе предвыборных митингов, проходящих неподалеку от штабов различных политических движений, в традиционных СМИ и в социальных сетях регулярно повторяются жестокие перепалки, нередко исполненные ненависти, указывает Мюссо.

В самой Каталонии и нередко в остальной Испании стали нарушаться общественные связи. Разбиваются семьи, родственники больше не разговаривают друг с другом, в дружеских компаниях больше не обсуждают политические вопросы.

"Повсюду ощущается напряженность, в семье, на работе, в проведении досуга, - комментирует политолог Берта Барбет. - И все чаще возникает эффект разъединенности: сепаратисты и конституционалисты даже не слушают аргументы другой стороны". По данным опроса, проведенного ежедневной газетой El Periodico de Catalunya, 58,4% из 7 млн каталонцев считают, что споры об отделении нанесли серьезный ущерб совместному житию, говорится в статье.

Эскалация жестокости становится выражением чувства разочарования в сепаратистском лагере, считает журналист.

"Как я и мои близкие можем оставаться спокойными? - возмущенно спрашивает Марк, студент права из Таррагоны. - Мадрид не дает нам вздохнуть, не соблюдает наши права, не разрешает нам голосовать и, кроме того, навязывает нам статью 155 - карательное оружие, достойное Франко!"

Каким бы ни был результат выборов, для подавляющего большинства каталонцев они станут долгожданным возвращением к какому-то нормальному состоянию, подытоживает Мюссо.