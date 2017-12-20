Путин вооружается для новых побед

Российский президент намерен подписать астрономический план перевооружения на фоне его территориальных амбиций и эскалации напряженности с Западом, пишет корреспондент Le Temps Эммануэль Гриншпан.

После Грузии, Украины и Сирии Кремль готовится к новому конфликту? В поисках ответа дипломаты и военные эксперты ведут наблюдение за деталями государственной программы вооружений на 2018-2027 годы, которая должна быть подписана Путиным 22 декабря. Сведения о ее очертаниях уже просочились в российскую прессу: расходы на перевооружение в размере 336 млрд швейцарских франков в течение ближайших десяти лет (19 трлн руб. - Прим. ред.). Газета "Коммерсант" выделяет в программе три приоритета: модернизация системы ядерного сдерживания, высокоточное оружие и поставки вооружений и техники для сил общего назначения, говорится в статье.

Особое место в документе занимает гиперзвуковое оружие (со скоростью более 5 Махов). Перспективный ядерный ракетный комплекс РС-28 "Сармат" с межконтинентальной баллистической ракетой также является носителем гиперзвуковых блоков, как и принятая на вооружение ВМС гиперзвуковая ракета "Циркон", передает журналист.

"Международный контекст демонстрирует тревожную эскалацию напряженности между Россией и Западом. Недавно имели место инциденты в воздушном пространстве Сирии с участием российских и американских самолетов. Такого же рода инциденты с самолетами НАТО нередко происходят над Балтийским морем. Соглашения о политике сдерживания между двумя ядерными державами больше не соблюдаются", - указывает Гриншпан.

Военный эксперт Александр Гольц сказал: "Российские руководители регулярно напоминают другим странам, что Россия способна их уничтожить. Именно этим объясняется то, что даже в условиях серьезных финансовых затруднений Россия пытается поддерживать количественный паритет с США".

В понедельник Москва предпочла в одностороннем порядке выйти из совместной военной контактной группы с Киевом и ОБСЕ по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе, говорится далее. Бывший украинский президент Леонид Кравчук отреагировал заявлением: "Владимир Путин, кажется, начинает действовать так, чтобы создать более широкое поле для возможной более глубокой и масштабной атаки на Украину". По словам одного дипломата, работающего в Москве, "для выправления рейтинга популярности нет ничего лучше победоносного блицкрига".

Однако выбор ограничен: российские вооруженные силы сохраняют технологическое отставание от сил НАТО, говорится далее. "Сирия стала прекрасным испытательным полигоном для отработки основных принципов боевого использования, - рассказал один военный эксперт на условиях анонимности. - Но Россия в любом случае не располагает средствами для долгой и сложной кампании".

Между тем параллельно Россия ведет дипломатические переговоры с целью размещения баз за границей (недавние примеры - Египет, Судан, Венесуэла). Военный эксперт рекомендует также следить за передислокацией в сторону Арктики и арктических торговых путей: Путин во всеуслышание заявляет о желании расширить свои владения на Крайнем Севере, говорится в статье.