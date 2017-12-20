При Трампе женщины в войсках сталкиваются с "чрезвычайной враждебностью"

"По сообщениям, женщины в войсках сталкиваются с "чрезвычайной враждебностью" в эпоху Трампа, когда добиваются равного доступа к боевым ролям", - передает корреспондент американского журнала Newsweek Джон Холтивангер.

Как сообщает издание, в понедельник Проект по правам женщин Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) внес поправку в иск, поданный в федеральный суд в Сан-Франциско в 2012 году "Сетью действия женщин-военнослужащих" (Service Women's Action Network), организацией, занимающейся продвижением прав женщин-военнослужащих. Иск осуждает политику сухопутных войск и морской пехоты под названием "Лидеры прежде всего" (Leaders first), которая запрещает включать женщин-военнослужащих младших чинов в боевые батальоны, пока две или более "женщины-лидера" не поступили на службу в такие подразделения. Иск также оспаривает "сегрегированную по половому признаку начальную подготовку", характеризуя эту политику как неизбежно дискриминационную по отношению к женщинам, добавляет журналист.

"Кроме того, иск заявляет, что администрация Трампа способствовала эрозии прогресса, достигнутого по равным возможностям для женщин в войсках при бывшем президенте Бараке Обаме", - передает издание. В документе утверждается, что глава аппарата Белого дома Джон Келли, генерал морской пехоты в отставке, и министр обороны Джеймс Мэттис выказали "враждебность по отношению к женщинам-солдатам".

"Ответчик Мэттис, президент Трамп и близкие советники президента выразили чрезвычайную враждебность по отношению к заявлению министра обороны Леона Панетты в январе 2013 года о том, что женщинам будет разрешено служить в некоторых или во всех боевых ролях", - цитирует автор иск.

"В судебных заявлениях на прошлой неделе администрация Трампа и Минобороны были не в состоянии безоговорочно заявить, что решение об интеграции женщин в боевые части не будет аннулировано", - рассказали журналу в "Сети действия женщин-военнослужащих". Это подтолкнуло организацию подать иск с поправками в понедельник.

Как поясняет автор, администрация Обамы открыла боевые роли для женщин в декабре 2015 года - это стало историческим шагом для войск, в которых традиционно господствовали мужчины. Трамп выразил свое несогласие с этим изменением и охарактеризовал решение как "политически корректное" во время предвыборной кампании.